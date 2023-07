Pondělí se zavřenými poštami. ‚Pro seniory nad 80 let je každá minuta chůze namáhavá,‘ zní z Rady seniorů

Na poštu to teď mají někteří lidé v Česku dále než dřív. V pátek zavřela Česká pošta na 300 poboček a průměrná docházková vzdálenost se tak prodloužila ze dvou kilometrů na tři. „Pro některé lidi nad 80 let je každá minuta navíc, kterou musí dojít, velmi namáhavá a velmi stresující,“ upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová. Praha 13:12 3. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zavřená pobočka České pošty | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

V pondělí s novým pracovním týdnem začal i nový provoz pošt poté, co vedení státního podniku uzavřelo na 300 poboček.

Jen jedna pobočka České pošty tak zůstala například na celou Českou Třebovou. Na nápor lidí se tam ale připravili, mluvčí pošty Matyáš Vitík zdůraznil, že pobočka nabrala jednoho pracovníka navíc. A ponechala si Partner Plus v obchodním domě na Chmelnici, který je poblíž zrušené pobočky.

Jenže pro seniory je každý krok navíc leckdy problém. „Pro některé lidi nad 80 let je každá minuta navíc, kterou musí dojít, velmi namáhavá a velmi stresující,“ připomněla pro Český rozhlas Plus předsedkyně Rady seniorů Desatová.

V České Třebové proto radnice zvažuje, že ještě letos posílí taxi pro seniory o další auto. Zastupitelé také uvažovali, že by město samo provozovalo Partner Plus na stejném místě, kde až do pátku fungovala pobočka pošty, ale pro městský rozpočet by to bylo příliš nákladné.

Kvůli nákladům a potřebě šetřit rušila pobočky právě i sama Česká pošta.

Na ranní nápor se chystali i v Praze na Olšanské ulici, kam pošta přesměrovala své zákazníky ze zrušených poboček. Ráno tam lidé čekali zhruba 2,5 minuty a do konce roku by to mělo být ještě méně. Pošta tam totiž plánuje otevřít další dvě přepážky pro ty, kteří si chtějí zřídit datovou schránku nebo živnost.

V Praze zavřelo celkem 35 poboček ze 106. Rušení se tak dotklo 13 z 22 velkých městských částí. Nejvíce poboček ubylo v Praze 3 a o pět poboček méně je také v Praze 4 i na Praze 6.

Zdražení

Česká pošta také od července znovu zdražila listovní zásilky. Za důvod označila rostoucí náklady.

Ta poslání obyčejného dopisu se teď platí o čtyři koruny více, cena stoupla z 23 na 27 korun. Zdražení se dotklo také doporučených a cenných psaní, jejich poslání teď stojí o 10 korun víc než před zdražením.

Kromě cen Česká pošta od prázdnin upravila i délku doručování obyčejných dopisů. Podnik má nově na to je dodat adresátovi tři dny od podání místo dvou.

Letáky a web

Ačkoliv Česká pošta o zrušení stovek poboček informovala i letáky, a s nejstaršími klienty dokonce mluvila, přesto si jako hlavní kanál, kde na uzavření poboček upozornila, zvolila své webové stránky.

„To nás trochu zarazilo,“ říká předsedkyně Rady seniorů Desatová.

„My přitom dlouhodobě poukazujeme na to, že pouze 40 procent seniorských domácností má doma internetové připojení. Ve věkové skupině do 69 let má internet 70 procent domácností, pak to jde výrazně dolů,“ dodává Desatová.