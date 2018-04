Přehled tisku: nový ředitel České pošty, proplácení telemedicíny a pozor na falešné autodíly

Novým generálním ředitelem České pošty by se podle Lidových novin měl stát Roman Knap, který v současnosti působí jako ředitel společnosti SAP Česká republika. Deník Mladá fronta DNES čtenářům radí, jak si dát pozor na falešné autodíly. Právo upozorňuje, že řidiči často přiznají přestupek, i když ho nezavinili, jelikož se bojí o řidičák. Víc v přehledu tisku, který připravil Radiožurnál. Praha 7:36 21. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká pošta | Foto: Filip Jandourek

Mladá fronta DNES

Jak si dát pozor na falešné autodíly radí sobotní Mladá fronta DNES. Mezi padělky se nejčastěji vyskytují světlomety, litá kola nebo třeba řemeny a zapalovací svíčky. Deník upozorňuje na to, že neoriginální součástky můžou poničit auto a v krajním případě ohrozit i život. Například padělaná kapota se může při srážce promáčknout až na motor. Napodobeniny mají taky větší tendenci rezivět. Šetřit při nákupu nových dílů se tak ne vždy vyplatí.

Lidové noviny

Vítězem výběrového řízení na nového generálního ředitele České pošty by se měl stát Roman Knap. Vyplývá to z informací, které mají k dispozici Lidové noviny. Ministerstvo vnitra, pod které Česká pošta spadá, chce ale výsledek oficiálně oznámit až na konci dubna. Finální rozhodnutí bude na šéfovi rezortu. Spolu s Knapem se do výběrového řízení přihlásilo dalších 18 zájemců. Roman Knap je v současné době ředitelem společnosti SAP Česká republika, která podniká v oblasti firemních aplikací.

Deník

Takzvanou telemedicínu - tedy lékařskou péči na dálku - chtějí začít proplácet zdravotní pojišťovny. Píše o tom regionální Deník. Lékaři přes mobil sledují například cukrovkáře nebo pacienty s kardiostimulátorem. Do budoucna chtějí, aby se taková léčba stala součástí i péče u praktického lékaře. Svaz zdravotních pojišťoven kvůli tomu spustil několik pilotních projektů, které se zabývají například sledováním diabetu nebo zdravotního stavu seniorů. Důvod zavedení této novinky je jednoduchý - sledování pacienta se vyplatí i samotným pojišťovnám.

Právo

„Přiznají přestupek, i když ho nezavinili. Bojí se o řidičák.“ To je titulek deníku Právo. Noviny upozorňují na to, že pro řidiče je u některých přestupků jednodušší přiznat vinu a mít za pár měsíců řidičský průkaz zpět než zdlouhavě a s nejistým výsledkem prokazovat opak.

Deník Právo vysvětluje, že nejčastěji hrozí sankce zákazu řízení na šest až dvanáct měsíců. Úřady ale v drtivé většině případů při splnění zákonných podmínek polovinu trestu odpouštějí. Naopak řidiči, kteří se cítí být nevinní a hají se, tak nakonec můžou o řidičský průkaz přijít až na tři roky - a to i v případě, že jim úřady dají ve finále za pravdu.