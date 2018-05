Česko zablokovalo unijní prohlášení o Jeruzalému, které kritizovalo přesun ambasád

Česká republika, Maďarsko a Rumunsko zablokovaly v minulých dnech přípravu společného prohlášení 28 zemí EU, které mělo být kritické k nadcházejícímu stěhování amerického velvyslanectví do Jeruzaléma. Plyne to z diplomatických informací ČTK. Mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí Michaela Lagronová v sobotu v této souvislosti sdělila, že Česká republika nevidí důvod, proč by se EU měla nyní k tématu opětovně vyjadřovat. Praha 13:38 12. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Instalace cedule navigující k ambasádě USA v Jeruzalémě | Foto: Ronen Zvulun | Zdroj: Reuters

Své velvyslanectví Spojené státy z Tel Avivu do Jeruzaléma přesunou v pondělí. Stane se tak na základě prosincového rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa, krok uvítala izraelská vláda. Pobouřil naopak Palestince, kteří chystají protesty a argumentují, že Washington už nyní nemůže být považován za nestranného zprostředkovatele mírových rozhovorů.

Evropská unie dlouhodobě zastává názor, že jediným realistickým řešením izraelsko-palestinského konfliktu je vznik dvou států, kromě Izraele tedy i palestinského, s Jeruzalémem jako hlavním městem obou z nich.

Prohlášení šlo 'nad rámec' Rady

V závěrech prosincového summitu EU prezidenti a premiéři zemí bloku tento postoj opět potvrdili s tím, že „pozice EU ohledně Jeruzaléma zůstává beze změny“. Nyní připravované prohlášení ale šlo podle diplomatů „nad rámec“ závěrů prosincové Evropské rady.

Podle neoficiálních informací totiž obsahoval odmítnutý návrh, připravený Evropskou diplomatickou službou, také zmínku o tom, že členské státy svá vlastní vyslanectví do Jeruzaléma stěhovat nebudou.

České ministerstvo v sobotu na závěry prosincového summitu opět odkázalo. „Pozice byla jasně formulována prostřednictvím závěrů Evropské rady. Česká republika nevidí důvod, proč by se EU měla v tuto chvíli k tomuto tématu opětovně vyjadřovat,“ sdělila mluvčí.

Český prezident Miloš Zeman se opakovaně vyslovuje pro to, aby ČR následovala amerického příkladu a do Jeruzaléma svou ambasádu přesunula. V květnu otevře ČR ve městě svůj honorární konzulát. Přestěhování svého velvyslanectví do Jeruzaléma plánuje také rumunská vláda.

Izrael východní část Jeruzaléma obsadil za války v roce 1967. Izrael poté v červenci 1980 prohlásil v rozporu s rezolucemi OSN celý Jeruzalém za „věčné a nedělitelné hlavní město“ státu. Mezinárodní společenství anexi neuznává.