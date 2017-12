Česká školní inspekce: Nová pravidla pro inkluzi dětem pomohla, provází ji ale složitá administrativa

V českých školách se zlepšila podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Od loňského září platí nová pravidla, díky kterým tito žáci dostávají od státu peníze na asistenty nebo některé pomůcky. Podle České školní inspekce je tak podpora žáků kvalitnější. Jak ale upozorňuje náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys, inkluzi provází složitá administrativa. Praha 15:31 9. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Škola (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Stock.xchng

Přístup k dětem se zlepšil na třetině škol. K žákům mají učitelé třeba individuálnější přístup, říká náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys. Kvůli inkluzi ale musí školy třeba kvůli místu asistenta pedagoga vyplnit velké množství dokumentů.

Na složitou administrativu upozorňuje i ředitel pražské základní školy Lyčkovo náměstí Jan Korda. Každý týden mu vyplňování všech potřebných dokumentů bere dvě až tři hodiny. „Všechna podpůrná opatření, která v těch doporučeních máte zadat do té matriky, máte zadat to do výkazu,“ popsal Radiožurnálu Korda.

Počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se za poslední rok podle náměstka ústředního školního inspektora Ondřeje Andryse výrazně nezměnil. Nově ale mají právě nárok na finanční podporu, což provází zmíněná nadměrná administrativa. „Dříve ta podpora nebyla. Teď je, ale je zadministrovaná tak složitým a nevhodným způsobem, že v tom je ten problém,“ kritizuje postup Andrys.

Že administrativa narostla, přiznává i prezidentka asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová. Školám se podle ní ale vyplatí. „Peníze, které na ty děti přijít mají, tak přijdou,“ řekla Radiožurnálu Stýblová.

Podle české školní inspekce se díky novým pravidlům inkluze přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zlepšil na třetině škol.

Zeman inkluzi odmítá

K tématu inkluze se v sobotu na celostátním sjezdu SPD vyjádřil i prezident Miloš Zeman. Podle svých slov byl mezi prvními, kdo umisťování dětí se speciálními potřebami do normálních škol považoval za nevhodné, setkal se ale s kritikou.

„Kdysi jsem stál sám jako voják v poli, kdy mi všichni nadávali, jak umístění mentálně postižených dětí do normálních tříd je to správné, to multikulturní,“ pronesl na sjezdu SPD Zeman. Dodal, že nakonec se k němu začali postupně přidávat další.

Nejhorší je na inkluzi podle Zemana to, že zbavuje postižené dítě nejkrásnějšího životního pocitu – pocitu úspěchu. „Protože ve speciální třídě může zažít úspěch. V normální třídě bude vždycky poslední,“ uvedl na sobotním sjezdu SPD prezident Zeman.