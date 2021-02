Vláda podle expertů nemá dobrá data o šíření covidu-19. ‚Modely jsou katastrofální,‘ tvrdí statistik Vencálek

Podle odborníků z České statistické společnosti není vláda schopná obstarat si spolehlivá data týkající se šíření nemoci covid-19. Pokud kabinet opravdu operuje s nesprávnými daty, jak to může ovlivnit jeho rozhodování? Neplní snad státní Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) svoji úlohu? Hostem Vladimíra Kroce byl Ondřej Vencálek, předseda České statistické společnosti. Praha 20:01 3. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Modely, které používá ÚZIS a které zveřejnil – tak to je katastrofa, je tam tolik chyb,“ říká Ondřej Vencálek, předseda České statistické společnosti. | Foto: Lucie Fürstová | Zdroj: Český rozhlas

Jako výbor České statistické společnosti jste aktuálně zřídili odbornou skupinu k epidemii covid-19. Proč?

Sledujeme aktuální situaci a nelíbí se nám neodborné používání statistiky. Bezprostředním popudem jsou další a další hrůzostrašné predikce budoucího vývoje, o kterých nevíme, na jakých datech jsou dělány. V tom je problém – statistik je člověk, který si nehraje s čísly, ale člověk, který se snaží pomoci v procesu poznání.

Celý proces začíná otázkou, pak sbíráme data, pak se snažíme realitu popsat pomocí modelů. A na základě modelů se snažíme najít odpovědi na otázky, které nás zajímají. A odpovědi by měly sloužit jako podklad při rozhodování.

A to se podle vás neděje?

Vidíme tam spoustu problémů. Data, která se sbírají, dost často nemohou sloužit k odpovědi na otázky, na které se ptáme. Modely jsou často neveřejné, a pokud jsou veřejné, tak neprošly odbornou oponenturou. Když ÚZIS zveřejnil své modely, podívali jsme se do nich a máme velké pochybnosti. Spousta dalších lidí své modely nezveřejnila, ale zveřejňují nějaké divoké predikce. To je špatně – musí to být transparentní.

V prosinci jste kritizovali predikce ÚZIS na leden a označili jste je jako bezcenné. Jak si to vysvětlit? Je to nekompetentní? Nebo podle vás ředitel Dušek plní politické zadání?

Dramatické predikce mají nějaké následky, vyvolávají strach v obyvatelstvu. Nevím, zda je ten strach oprávněný, neříkám, že se to tak nestalo. Říkám, že vůbec nevíme a že ty predikce takhle nejdou dělat. Nejde je zveřejňovat něco bez toho, aniž byste ukázal model. Modely, které používá ÚZIS a které zveřejnil – tak to je katastrofa, je tam tolik chyb.

A není nejčastější problém v interpretaci dat?

Problém je v okamžiku, kdy máte nějaká data a ex post přijdete s vysvětlením. A zdá se, že vaše vysvětlení je opřeno o data. Ale ono není – je jenom jakousi hypotézou. A já říkám: pojďme nasbírat data a říct si, jestli je hypotéza pravdivá, nebo ne.