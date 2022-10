Novinářské organizace žádají změnu zákonů médií veřejné služby. Omezila by podle nich politické tlaky

Mezinárodní novinářské a mediální organizace vyzývají poslance ke schválení změn zákonů o České televizi a Českém rozhlasu. Omezí to podle organizací možnost politických tlaků na tato veřejnoprávní média. Výzvu ve čtvrtek zveřejnil Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu. Praha 16:28 13. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezinárodní novinářské a mediální organizace vyzývají poslance ke schválení změn zákonů o České televizi a Českém rozhlasu (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

K výzvě novinářů ke změně zákonů veřejnoprávních médií se kromě Mezinárodního tiskového institutu, který sdružuje představitele médií z více než stovky zemí světa, připojilo ještě dalších deset organizací, například Reportéři bez hranic, Evropská vysílací unie nebo Evropská federace novinářů.

„Za předchozí vlády byla Česká televize pod trvalým politickým tlakem, mimo jiné prostřednictvím dobře zdokumentovaných pokusů o sesazení generálního ředitele prostřednictvím politicky motivovaných jmenování do rady (ČT),“ uvádějí novinářské organizace.

Česká televize podle nich navzdory politickým tlakům zůstala vzorem nezávislého veřejnoprávního vysílání ve střední a východní Evropě.

„Pokud však nedojde ke změně současného legislativního rámce, která by zabránila zneužívání slabých míst, bude televize i nadále vydána na milost a nemilost politickým zásahům budoucích vlád,“ píše se ve výzvě poslancům.

Změna ve volbě rad

Vládní novela zákonů o České televizi a o Českém rozhlasu předpokládá zejména zapojení Senátu do výběru radních veřejnoprávní televize a rozhlasu. Nyní volí radní obou médií jen poslanci. Kandidáty do rad by také mohly navrhovat výhradně organizace s nejméně desetiletou historií, tedy nikoli například nově založené.

„Dohromady by tyto změny významně omezily počet nátlakových možností, které budou mít k dispozici budoucí vlády k narušení práce vysílatele nebo ovlivnění jeho zpravodajství prostřednictvím svých zástupců v radách,“ hodnotí novelu novinářské organizace.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) uvádí stejně jako organizace novinářů, že cílem změn zákonů je posílení nezávislosti ČT a ČRo. Proti vládní novele se naopak staví zejména opoziční hnutí SPD.

Předseda SPD Tomio Okamura ve čtvrtek ve sněmovně nepřímo ohlásil snahu tohoto hnutí, zmařit projednání novely. Kabinet Petra Fialy (ODS) chce podle lídra SPD „politicky úplně ovládnout Českou televizi“.

Okamura tak vysvětlil svůj postup, kdy až do polední přestávky navrhoval přednostní projednání jiných bodů schůze. Ve čtvrtek se tak poslanci k úvodní debatě o vládní předloze pravděpodobně nedostanou.