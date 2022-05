OVĚŘOVNA: Chyba ve vysílání, ne záměrná dezinformace. Jak došlo k záměně fotografie v ČT?

Česká televize během zpráv o situaci na Ukrajině použila chybný ilustrační snímek. Ten místo válkou zničené ukrajinské obce zachycoval obec Mikulčice na jižní Moravě zdevastovanou tornádem. Televize chybu přiznala a omluvila se za ni. Protože se ale cyklicky objevuje žádost o ověření sdíleného videa i ve schránce Ověřovny, rozhodli jsme se situaci vysvětlit v kontextu a poukázat na rozdíl mezi záměrnou dezinformací a chybou ve vysílání. Praha 5:00 21. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chybně užitá fotografie Mikulčic na Hodonínsku k reportáži o jednání o evakuaci civilistů na Ukrajině. ČT se za chybu omluvila | Zdroj: Česká televize

Na konci dubna došlo v rámci vysílání České televize, konkrétně pořadu Studio ČT24, k chybnému užití ilustračního snímku. Vedle moderátorky uvádějící reportáž s headlinem „Šéf OSN projedná se Zelenským evakuaci civilistů“ byla použitá fotografie, která ovšem nezachycovala válkou zničené ukrajinské město nebo obec, ale vesnici Mikulčice na Hodonínsku, již se v roce 2021 prohnalo tornádo.

Fotografie byla ve vysílání užitá ve špatném kontextu zhruba půl minuty. Přesto stačila k tomu, aby si jí lidé povšimli a začali na chybu upozorňovat. A některým posloužila jako „důkaz“, že Česká televize záměrně manipuluje s fakty ohledně války na Ukrajině. A to například na tomto videu, které se šíří třeba pomocí řetězových e-mailů.

Chyba, ne dezinformace

Jak ale uvádí etik médií Jan Motal, je třeba rozlišovat mezi dezinformací, tedy záměrným manipulováním, a nezáměrnou chybou.

„Máme třeba nahrávky z nechvalně známé porady televize Prima, kde byli novináři instruováni, aby negativně informovali o uprchlících. Tohle bych považoval za typický příklad toho, co je dezinformování. Je to zadání, které nějakým způsobem manipuluje s realitou.Troufnu si říct, že – při všem co o České televizi vím – tam k podobným věcem nedochází,“ popisuje Motal.

Jak ale jedním dechem dodává, neznamená to, že by médium bylo zcela bez viny. „To je přesně ten důvod, proč je třeba mít nastavený v redakcích systém tak, aby se tyto chyby nestávaly nebo aby se chybovalo co nejméně. Každá chyba totiž snižuje důvěryhodnost média, které bude vždy podezřelé z toho, že to byl záměr. Tak to prostě je, s tím se nedá nic dělat,“ doplňuje.

K dotazům: ano, v jednom zprav. příspěvku k válce na Ukrajině se včera objevily záběry z jiné, ten den chystané reportáže k falešné sbírce na pomoc obětem tornáda. Chyba v odbavení. Ne úmysl. Omlouváme se. Dění na Ukrajině se věnujeme intenzivně, seriózně, na místě, hodiny denně. — Česká televize (@CzechTV) April 29, 2022

Klíčové je podle Motala z hlediska novinářské etiky to, že televize chybu přiznala a omluvila se za ni. To ji ostatně odlišuje od dezinformačních kanálů, které mají za cíl pouze manipulovat s realitou.

„V zásadě jde říci, že pokud se televize omluvila veřejně, tak je to správné řešení. A pokud se omluvila kanálem, kterým to může dojít k lidem, kteří se na to mohli dívat, tak je to zcela korektní,“ dodává s tím, že proto by televize měla volit i správný druh komunikačního kanálu. Nejlépe přímo relaci, ve které k chybě došlo.

Technická chyba

Jak ale k chybě vlastně došlo? Obrazový materiál chystá obrazový editor vždy před vysíláním. „Připraví set obrázků do zobrazovačů na další hodiny, někdy dokonce na celé odpoledne. Režie dne si je pak následně bere ze serveru a přiřazuje k příspěvkům,“ vysvětluje serveru iROZHLAS.cz mluvčí České televize Karolína Blinková.

Nesoulad vysílaného sdělení moderátorky a grafického titulku s obrazovým podkladem na fotografii ve studiu způsobila podle ní technická chyba.

„Podklad byl připraven pro vysílání jiného příspěvku, který se týkal toho dne vyneseného rozsudku v kauze zneužívání sbírek na obce postižené tornádem. Vinou procesů prováděných realizačními pracovníky při vysílání se však, ač neměl, dostal v nevhodný moment do projekční stěny a nepodařilo se ho při vysílání včas odstranit,“ přiblížila mluvčí.

Jak doplnila, podobné situace se občas stávají. A to zejména proto, že televize denně připraví stovky příspěvků a u řady z nich dochází během vysílání nebo bezprostředně před ním ke změnám.

„Tento druh pochybení je bohužel velmi viditelný, asi každý někdy zaregistroval nesprávný grafický titulek nebo – jako v tomto případě – ilustrační fotografii. Chyby se přirozeně snažíme eliminovat. Ale stále platí, že odbavovat kontinuální televizní zpravodajství je živý synchronizovaný proces složený z mnoha v jeden okamžik na sobě závislých postupů, zdrojů a lidí. Ti jsou závislí na technice. A občas jedno nebo druhé, výjimečně i oboje, selže,“ přiblížila.