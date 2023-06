Po kauze v Reportérech není situace utěšená. Plánuji refresh týmu, říká nový ředitel České televize

Česká televize bude mít nového generálního ředitele. Do funkce po 12 letech, kdy nejvyšší post zastával Petr Dvořák, zvolila Rada České televize současného šéfa brněnského studia Jana Součka. Ve třetím kole volby získal 11 hlasů z 15. „Digitální zpravodajská platforma je prostor, který dokáže překlenout některé bariéry, které stojí mezi výstupy jednotlivých médií,“ naznačuje. Ranní interview Praha 16:00 8. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Souček, stávající ředitel Televizního studia Brno a nový generální ředitel ČT | Zdroj: Profimedia

Chcete začít pracovat na vytvoření společné platformy pro Českou televizi, Českou tiskovou kancelář a Český rozhlas. Jak si to představujete?

Je to jeden ze synergických efektů, který se mezi těmito třemi médii veřejné služby dá najít. Vůči našim čtenářům, divákům či posluchačům by to dávalo smysl. Mám praxi z rozhlasu i televize a lidé se mě už víckrát ptali, zda bych to nechtěl využít.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chci se zaměřit i na 20 procent lidí, kteří mají pocit, že společenský systém není pro ně, říká nový generální ředitel ČT

Jiné mediální domy v Evropě, kde například fungují rozhlas a televize pod jednou střechou, tyto synergické efekty moc nevyužívají. Digitální zpravodajská platforma, jako je například aplikace v telefonu, je prostor, který dokáže překonat některé nevýhody či bariéry, které stojí mezi jednotlivými produkty, ať už se jedná o psané texty z tiskové agentury či zvuky produkované rozhlasem.

V digitálním prostředí jsou dnes čtenáři zvyklí přijímat nejdříve aktuální psanou dvouvětou zprávu, poté třeba aktuální zvuk a ve chvíli, kdy se podaří získat a sestříhat i video, tak přijímají zprávu rozšířenou i o obraz.

Opakovaně jste říkal, že asi dvacet procent lidí nerozumí problémům veřejnoprávních médií. Jak tohle chcete změnit?

Není to jednoduchý úkol, musíme se ale snažit s tím pohnout. Dvacet procent je číslo, které udávají statistici nejen v Česku. Toto jsou lidé, kteří mají pocit, že momentální společenský systém není pro ně. Myslí si, že média nepřináší témata, která souvisí s jejich životem. Mají pocit, že vše funguje pro někoho jiného, jenom ne pro ně.

Jsem přesvědčený, že existují cesty, jak se dopracovat minimálně k pochopení tohohle fenoménu. Rád bych k tomu využil aktuální publicistiku či dokumentaristiku. Existují i formáty reality show, které využívají například ve Skandinávii a které mohou zafungovat například při popularizaci života v odloučených lokalitách.

Co přesně myslíte refreshem Reportérů ČT?

Je to reakce na situaci ohledně kauzy bossingu a sexuálního obtěžování. Situace ani po odchodu hlavního aktéra není zcela utěšená. Aby mohl daný formát nadále dobře fungovat, je potřeba tým postavit na jiném půdorysu, než doposud. Investigativní žurnalistika do média veřejné služby nepochybně patři.

Nejprve se proto chci sejít se současnými tvůrci, poté i s lidmi, kteří by měli zájem se k týmu připojit, a hledal bych, v čem se potkávají. Refresh tedy znamená jak přestavení týmu, ale také redesign formátu. Chtěl bych posílit příklon k investigativě, které tam podle mě v poslední době tolik není.

Poslechněte si celý rozhovor s Janem Součkem. Audio najdete na začátku článku.