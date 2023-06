Generální ředitel České televize: Na Kavčí hory nepřináším revoluci. Důraz chci klást na digitalizaci

Co přinese nová tvář v čele České televize? Jaké plánuje změny ve skladbě programu? A co si od postu slibuje on sám? „Nabízím manažerskou práci, velmi dobrou znalost prostředí a základní směřování média s některými důležitými akcenty. Detailní záležitosti chci pojmenovávat spolu s lidmi, kteří vytvoří můj manažerský tým,“ říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu nově zvolený generální ředitel České televize Jan Souček. DVACET MINUT RADIOŽURNÁLU Praha 20:14 9. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Souček | Foto: Ludmila Opltová | Zdroj: Český rozhlas

Doteď jste působil jako ředitel brněnského studia České televize. Jak velkou odvahu jste musel sebrat, abyste ohlásil kandidaturu proti svému dosavadnímu šéfovi? Stavěl jste svůj projekt na kritice současného fungování veřejnoprávní televize?

Nemyslím si, že ke kandidatuře bylo potřeba hodně odvahy. Jsem člověk, který rád věci posouvá. A když mám nápad, jak by to šlo dělat lépe, tak přemýšlím o tom, jestli nejsem třeba tím, kdo by se mohl ucházet o pozici, která o tom může rozhodovat.

Od roku 2014 jste součástí vedení České televize. Necítíte se být spoluzodpovědný za současný stav věcí?

Nepochybně ano. Ptal jste se mě, jestli jsem svůj projekt založil na kritice Petra Dvořáka. Projekt jsem založil na tom, že spoustu věcí, které vznikly v posledních 12 letech v České televizi právě pod vedením Petra Dvořáka, chci využít.

Chci na ně navázat a chci v nich pokračovat. Nechci dělat to, co se často děje třeba v české politice, že to, co se dělalo v předchozím období, shodíme ze stolu, zrušíme a začneme zase od začátku. Éra Petra Dvořáka v čele České televize byla velmi úspěšná. Proto jsem nabízel vizi pro dalších šest let, protože nepochybně doba se změnila, technologie pádí neuvěřitelným tempem...

Jakým způsobem chcete, aby byla zachována kontinuita, o které mluvíte?

Třeba tím způsobem, že nepřináším na Kavčí hory žádnou revoluci.

Diváci České televize se revoluce bát nemusejí. Mimo jiné i proto, že televizní výroba, třeba seriály, filmy, to, co diváci milují, čím se rádi baví, se plánuje a vyrábí na dva tři roky dopředu. Právě proto říkám, že chci navazovat. Můj projekt popisoval některé, řekněme, dílčí změny, které bych rád zrealizoval, a potom měl několik významných akcentů.

Za jeden z nejvýznamnějších akcentů, pokud jde o obsahovou část, tedy výrobu televizního obsahu všeho typu, považuji důraz na digitální agendu. Televize totiž pravděpodobně v horizontu zhruba sedmi let přejde kompletně do digitálního prostředí.

To znamená, že signál už nebude šířen pozemským způsobem, ale televizní obsah budeme konzumovat prostřednictvím VOD (video on demand) platforem. Diváci to dnes znají jako iVysílání nebo ostatní komerční platformy.

Newsroom ČT24

Inspirace ve Skandinávii

Řekl jste, že byste byl rád iniciátorem jakési digitální zpravodajské platformy, na které by se měla podílet Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář. Dá se vaše představa ve stručnosti vysvětlit?

Myslím si, že to není nic revolučního. V jiných zemích, kde třeba rozhlas a televize fungují pod jednou střechou, je to běžné.

Cesta minovým polem. Co čeká na nového šéfa České televize a koho bude poslouchat Číst článek

Nepléduji za slučování Českého rozhlasu a České televize, jen jsem se inspiroval jinde, kde slučování rozdílných produktů mediálních institucí pod jednu silnou internetovou platformu nebo aplikaci na mobilním telefonu funguje.

Není to tedy můj nápad. Inspiroval jsem se u skandinávských mediálních veřejnoprávních domů. Přidávám k tomu ještě ten záměr, pokusit se pro takový nápad získat i Českou tiskovou kancelář.

A zdá se, že generálního ředitele České tiskové kanceláře můj nápad prezentovaný před Radou České televize zaujal, protože jsme si domluvili schůzku. Stejně tak teď usiluji o schůzku s René Zavoralem a byl bych rád, abychom našli společnou řeč.

Takže zatím jste spíše sondoval, než aby už proběhly nějaké konkrétní kroky?

Před volbou na to nebyl čas, nebo by to bylo považováno za nekorektní vměšování.

Silná platforma

Jak si představujete propojení s Českou tiskovou kanceláří? Protože ta de facto své zpravodajství prodává a propojení s neplacenými servery by ji zruinovalo...

Česká tisková kancelář provozuje svůj webový portál České noviny, takže je to vlastně o nalezení vhodného průniku toho, co je Česká tisková kancelář připravena přidávat do zamýšlené platformy. Umím si představit, že taková platforma může mít i svou placenou verzi, která bude obsahovat i to, co Česká tisková kancelář běžně nabízí v rámci placeného servisu.

„Spojit síly České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře je dobrý nápad. Inspiroval jsem se ve Skandinávii“

Variant, jak s platformou zacházet, může být celá řada. A pojďme teď hledat průniky a to, kde se naše představy protínají, protože jsem přesvědčený o tom, že spojit síly tří veřejnoprávních institucí je dobrý nápad.

Mimo jiné proto, že na poli digitálních platforem zabývajících se zpravodajstvím a publicistikou existuje v tuto chvíli už docela silný konkurenční boj, takže vytvořit jednu společnou silnou platformu, která by mohla být třeba do tří let jedničkou na českém digitálním zpravodajském trhu, může být velká výhoda.

Proč do tří let?

Myslím si s ohledem na to, v jakém horizontu od spuštění můžeme očekávat, že zájem čtenářů, diváků nebo posluchačů bude dostatečný, že ty tři roky jsou optimální doba. Abychom si nekladli cíle, které zase nejsou splnitelné...

Osud vaření a zahrad

Řekl jste, že máte v plánu odstranit některé duplicitně vytvářené pořady. Máte představu o tom, které by to měly být?

Když jsem připravoval svůj projekt, vzal jsem si konkrétní programové schéma České televize jednoho konkrétního týdne a napočítal jsem 13 lifestylových magazínů.

Po kauze v Reportérech není situace utěšená. Plánuji refresh týmu, říká nový ředitel České televize Číst článek

Domnívám se, že třeba toto je jedna z oblastí, kde by televize nemusela nabízet několikery magazíny o vaření, natírání chat a údržbě zahrady, byť formát většiny z nich je kvalitní.

Kdo a jak bude rozhodovat o tom, který pořad zůstane a který skončí?

O tom bude rozhodovat šéf vývoje a šéf programu. Dodám k tomu ale jednu věc.

Do výběrového řízení jsem nešel s tím, že Radě České televize nabízím děda vševěda, který rozumí v České televizi od techniky přes účetnictví po dramaturgii úplně všemu a přináší kompletní kuchařku s ingrediencemi všech pokrmů na příštích šest let.

Nabízím manažerskou práci, velmi dobrou znalost prostředí a základní směřování média s některými důležitými akcenty. Detailní záležitosti chci pojmenovávat spolu s lidmi, kteří vytvoří můj manažerský tým.

O čem chce Jan Souček mluvit s tvůrci investigativního pořadu Reportéři ČT? A jakým způsobem se chce zaměřit na diváky, které Česká televize dosud opomíjela? Poslechněte si celých Dvacet minut Radiožurnálu.