Farský po bouřlivé debatě: Pokud neprojednáme výroční zprávy ČT, svoláme mimořádnou schůzi

Hnutí Starostové a nezávislí by v případě opětovného odložení projednání výročních zpráv České televize iniciovalo mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny. Radiožurnálu to řekl předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský. O výročních zprávách v úterý jednal na neveřejném semináři generální ředitel České televize Petr Dvořák se zhruba padesáti poslanci napříč stranickým spektrem. Původní zpráva Praha 16:01 8. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo České televize. Ilustrační foto. | Zdroj: Česká televize

Hnutí ANO navrhne zařazení výročních zpráv televize na čtvrtek 17. října. Podle šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka bude sněmovna v případě potřeby o zprávách jednat minimálně do 21. hodiny. Schvalování výročních zpráv za roky 2016 a 2017 ale sněmovna už v minulosti několikrát odložila.

Opakovaným odkládáním podle Farského vládní strany vyvíjejí nátlak na veřejnoprávní média.

Snažím se být korektní. Nemít předsudky, když jdu do studia, říká novinářka Witowská Číst článek

„Řekl bych, že současná koalice to prostě využívá k tlakům na Českou televizi. Aby je měla tak trochu pořád v hrsti a mohla tím způsobem na televizi tlačit. Pokud bychom to 17. října neměli schválit, tak určitě svoláme mimořádnou schůzi k tomuto jedinému bodu zpráv České televize, protože média veřejné služby jsou pro kvalitní zachování demokracie podmínkou,“ řekl Farský.

Na semináři podle aktérů panovala bouřlivá atmosféra a generální ředitel České televize Petr Dvořák čelil celé řadě otázek. Po skončení ale své vystoupení nechtěl komentovat.

Podle poslance Pirátů Tomáše Martínka na většinu otázek poslanců odpověděl Dvořák uspokojivě. „Myslím, že některé strany výroční zprávy využívají jako nátlak na vedení České televize, aby referovalo o nějakých aktivitách tím způsobem, jak si představují oni,“ uvedl Martínek.

Opačný názor má poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. „Rada České televize v zásadě na konkrétní otázky nedokázala odpovědět. Byl jsem šokován, že tam byly otázky na konkrétní firmy, kde je spoluvlastníkem pan ředitel a zakázky v řádu milionů korun. Rada nic nevěděla, nebyla schopna odpovědět,“ prohlásil Foldyna.

Pokud by poslanci dvakrát za sebou zamítli výroční zprávy České televize, mohlo by to vést k odvolání televizní rady. Rada mimo jiné volí a odvolává generálního ředitele.