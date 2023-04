Do léta se jméno nového ředitele ČT nedozvíme. I Dvořákovi bude pár hlasů scházet, soudí analytik

O post ředitele České televize se bude ucházet dohromady osm mužů a mezi nimi i stávající generální ředitel Petr Dvořák. „Objektivně ho můžeme stále hodnotit jako úspěšného ředitele, protože ČT za jeho období prošla velmi zajímavým rozvojem. Několik posledních let je ale komplikovaných zhoršující se ekonomickou situací ČT,“ hodnotí mediální analytik Filip Rožánek. Praha 14:12 20. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle odhadů předsedy Rady ČT Karla Nováka nikdo z kandidátů nemá zajištěnou stoprocentní podporu (ilustrační foto) | Zdroj: Česká televize

Pro budoucího ředitele, ať jím bude kdokoliv, tak podle Rožánka bude jednou z klíčových otázek právě zajištění stabilního financování a rozvoj televize:

„Petr Dvořák se snažil nacházet úspory ve fungování televize. Nakonec se mu povedlo spustit nové stanice, ale ty musel pak uzavřít. Úspory se už začnou pomalu projevovat i ve výrobě premiérových pořadů.“

„Takže zatím to teď v jeho funkčním období nevidíme, ale v nadcházejících měsících už se to začne projevovat,“ soudí Rožánek.

Podle odhadů předsedy Rady ČT Karla Nováka nikdo z kandidátů nemá zajištěnou stoprocentní podporu. „Myslím, že ze zveřejněných kandidátů má Petr Dvořák největší šanci, byť i jemu bude podle mých propočtů pár hlasů scházet,“ shoduje se s Novákem Rožánek.

Usuzuje tak, že 7. června se ještě jméno nového generálního ředitele nedozvíme. „Pak to bude komplikované i v tom, že na začátku července skončí mandáty třem členům Rady ČT.“

Novela vs. obstrukce

Ve Sněmovně teď leží vládní novela veřejnoprávních zákonů. Podle ní by nově nebylo členů Rady ČT 15, ale 18. Navíc by byli radní voleni i Senátem. „Kvůli opozičním obstrukcím se ale teď dostáváme do časové tísně,“ míní ministr kultury Martin Baxa (ODS). Předsedové koaličních klubů tak prý nyní o řešení vyjednávají se zástupci opozice.

„Já jsem byl dlouhou dobu při mnoha čteních tohoto zákona naprosto absurdně opozicí obviňován z toho, že bychom chtěli já nebo vládní koalice ovládnout volbu generálního ředitele. Vždy jsem to označoval za naprosto nesmyslné. Tento zákon naopak posiluje odolnost veřejnoprávních médií, velmi komplikuje jakékoliv potenciální politické tlaky,“ vysvětluje Baxa.

Opozice by chtěla odsunout novelu až na dobu, kdy bude rozhodnuto o novém generálním řediteli. Argumentuje tím, že novela počítá s rozšířením Rady ČT právě o členy volené Senátem, kde mají vládní strany značnou většinu.

„Složení Sněmovny i Senátu je odlišné, v čase proměnlivé, volební cykly jsou různé. Po přijetí tohoto zákona tak podle mě neexistuje prakticky žádná cesta k tomu, jak vliv ovládat,“ brání novelu Baxa a zároveň zmiňuje, že je ochotný přistoupit k určitému kompromisu.

