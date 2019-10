Poslancům jde o výměnu ředitele ČT, tvrdí senátor Smoljak. Hospodaří špatně, reaguje poslanec Juříček

Česko se v posledních letech propadlo o 27 míst v žebříčku svobody tisku, který sestavuje organizace Reportéři bez hranic. Podle dalších mezinárodních novinářských organizací je na vině zejména vliv premiéra Andreje Babiše na média a politický tlak na veřejnoprávní Českou televizi a Český rozhlas. Pro a proti Praha 15:19 24. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká televize ilustrační foto | Zdroj: Profimedia

„Vidíme to téměř v přímém přenosu na projednávání výročních zpráv České televize. Ve Sněmovně stále leží zprávy za roky 2016 a 2017, což svědčí o tom, že poslanci tento klacek na média nechtějí pustit,“ upozornil senátor David Smoljak (nestraník za STAN) ještě před tím, než poslanci pod dlouhé diskuzi výroční zprávy schválili. Trvalý tlak na televizi podle Smoljaka může vést k autocenzuře novinářů.

Odkládané projednávání zpráv je sledované zejména kvůli tomu, že jejich dvojí neschválení by mohlo vést k odvolání Rady České televize. „Nová Rada pak zvolí nového ředitele, který může úplně změnit směřování televize. A o to tu celou dobu jde,“ řekl Smoljak.

„Z výroční zprávy i ze slov generálního ředitele Petra Dvořáka vyplývá, že hospodaření není deficitní, nemá žádné dluhy, vše financuje z vlastních zdrojů a její hmotný i nehmotný majetek se neustále zvyšuje. Jde pouze o vytvoření tlaku na tuto instituci,“ doplnil Smoljak.

Část vládních i opozičních zákonodárců kritizovala zejména hospodaření veřejnoprávní televize. „O hospodaření vůbec nejde. Na semináři v Poslanecké sněmovně padaly dotazy ve stylu: kolik stál večírek v Karlových Varech nebo vytištění výroční zprávy na křídovém papíru,“ poznamenal senátor.

Smoljak vidí problém v tom, že se už 10 let nezvýšily koncesionářské poplatky, a to ani o inflaci, a televize navíc přišla o část příjmů z reklamy: „Výhled do budoucnosti nevěstí nic dobrého. Musí se něco změnit, jinak bude televize muset omezovat výrobu.“

Televize hospodaří špatně

Podle poslance Pavla Juříčka (ANO) by ale vedení televize mělo nejprve hledat úspory: „Měl jsem schůzku s ředitelem Petrem Dvořákem a říkal jsem mu jednu položku za druhou. A on jen rudnul a blednul.“

Česká televize je prý od roku 2012 trvale ve ztrátě, a to řádově čtvrt až půl miliardy korun ročně. Klesá prý také objem jejího majetku – v roce 2014 měl hodnotu čtyř miliard, nyní je to polovina.

Média veřejné služby Juříček považuje za důležitá pro zachování svobody a demokracie. „A právě proto je třeba, aby Česká televize hospodařila vyrovnaně a mohla tak být nezávislá. Jestliže se i podle pana ředitele dostane do roku 2021 do finančních potíží, tak to budeme muset řešit.“

Dále dodal že fakta jsou naprosto jednoznačná. Česká televize je od roku 2012 trvale ve ztrátách a sžírá sama sebe. Televize by tak například mohla začít být financována ze státního rozpočtu, což by podle Juříčka mohlo vést ke snížení její nezávislosti.

Anebo by muselo dojít ke zvýšení koncesionářských poplatků. „Proč ale management nezačne šetřit a nezačne dělat správně výběrová řízení?“ ptal se poslanec.