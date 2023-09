Zpravodajství České televize povede Mrzena. Vrátí se ‚rádce a průvodce seniorů‘ ČT3

Česká televize bude mít od října s nástupem nového generálního ředitele Jana Součka čtyři nové ředitele divizí. Novou divizi digitálních služeb povede dosavadní ředitel vývoje programu a nových médií Jan Maxa, v čele zpravodajství a publicistiky vystřídá odcházejícího Zdeňka Šámala nynější šéfredaktor Petr Mrzena. Praha 14:25 4. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nastupující generální ředitel České televize Jan Souček | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Další novou divizi Obsah bude řídit Tereza Polachová a Korporátní služby povede místo Víta Koláře bývalý mluvčí Home Creditu Michal Fila. Souček, který nahradí Petra Dvořáka, změny představil na pondělní tiskové konferenci. Budoucí vedení televize chce také obnovit vysílání kanálu ČT3.

Na digitalizaci chce Souček klást velký důraz. „Obsahově vnímám ČT jako nejrelevantnější televizi na českém trhu, a to jak zpravodajsky, tak i v oblasti dokumentární a dramatické tvorby. Logicky chci toto postavení nadále maximálně rozvíjet. ČT musí mít ambici být lídrem i v oblasti digitální audiovize,“ řekl Souček.

Divize digitálních služeb bude zahrnovat platformu iVysílání, která se má dále rozšiřovat. Maxa chce digitál podle svých slov povýšit na druhý zásadní pilíř distribuce obsahu ČT vedle standardního programového vysílání a tomu budou odpovídat i vyšší investice. Maxu ve vývoji programu nahradí dosavadní kreativní producentka HBO Polachová, která povede divizi Obsah.

Souček uvedl, že si neumí představit, že by ČT pustila konkurenci do vývoje svých nových pořadů, o čemž se před volbou nového ředitele ČT mluvilo jako o zvažovaném kroku v rámci posílení příjmů televize. Naopak obchodování s hotovými produkty s komerčními televizemi pro jejich platformy Voyo nebo Prima+ již běží a bude pokračovat.

Novým ředitelem divize zpravodajství a publicistiky bude místo Šámala dosavadní šéf ČT24 Mrzena. Chce mimo jiné udržet vysoký zájem o zpravodajství a publicistiku a více zapojit do vysílání studia v Brně a Ostravě. V rámci ČT24 zavede živé kontinuální vysílání i v noci a nové formáty diskusí. Plánuje 50procentní zastoupení žen na všech úrovních. Mrzena podle svých slov bude hledat nového šéfredaktora zpravodajství.

V čele divize Program zůstane Milan Fridrich, který bude pod sebou sdružovat všechny lineární kanály mimo ČT24. Každý z nich bude mít svého manažera, tedy nově i ČT1 a ČT2. ČT1 povede dosavadní šéfredaktor ČRo Brno Jiří Kokmotos, ČT2 povede producent Jan Štern, ČT art bude nadále řídit Tomáš Motl, podobně ČT :D Petr Koliha a ČT sport povede Jiří Ponikelský. Ten počítá s dalším rozvojem platformy ČT sport plus.

(Zleva) ředitel divize Digitální služby Jan Maxa, ředitelka Obsahu Tereza Polachová, ředitel Zpravodajství Petr Mrzena, ředitel divize Program Milan Fridrich, nový generální ředitel ČT Jan Souček, manažer kanálu ČT Sport Jiří Ponikelský, ředitel Korporátních služeb Michal Fila a manažerka Marketingu Štěpánka Sunková | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Rádce a průvodce seniorů

„Chceme také mezi programy ČT vrátit kanál ČT3 v trochu jiné podobě. Měla by být rádcem a průvodcem seniorům,“ uvedl Fridrich. ČT3, který vznikl pro seniory v době covidu, fungoval do konce loňského roku, kdy jeho vysílání kvůli úsporám skončilo. Vrátit by se měl na podzim příštího roku nebo na začátku roku 2025. ČT1 podle Fridricha bude klást velký důraz na dramatickou tvorbu a původní zábavu a ČT2 by měla posílit svou veřejnoprávnost.

Obměněnou divizi korporátních služeb, která zahrnuje komunikaci, marketing a lidské zdroje, povede dosavadní mluvčí Home Creditu Fila. V následujících měsících chce posílit interní komunikaci a také se zasadit o to, aby ČT byla i nadále vyhledávaným zaměstnavatelem.

Marketing ČT v rámci této divize od ledna povede Štěpánka Sunková. Výrobu i nadále povede Václav Myslík, divizi Technika Michal Kratochvíl a divizi Finance David Břinčil. Souček již dříve uvedl, že chce snížit počet manažerů ČT o 20 až 30 procent. V pondělí upřesnil, že nepůjde o počty šéfů na nejvyšší úrovni.

Z televize naopak vedle Šámala odchází například dosavadní ředitel divize korporátních vztahů, komunikace a obchodu Vít Kolář, mluví se i o odchodu šéfky komunikace a PR Alžběty Plívové, ředitelky marketingu Denisy Kollárové nebo ombudsmana Čestmíra Fraňka. Spekulovalo se i o odchodu Břinčila ke konci roku nebo šéfky právníků Markéty Havlové. Podle Součka se nejedná o žádný „exodus“.

Souček již dříve uvedl, že by se chtěl zasadit o zvýšení koncesionářského poplatku ze stávajících 135 na zhruba 180 korun a redefinici jeho poplatníka. Novelu zákona o ČT má v úterý představit ministr kultury Martin Baxa (ODS) ve Sněmovně.