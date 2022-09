Volební výbor nedoporučuje schválit výroční zprávu České televize. Rada měla postupovat nezákonně

Poslanci volebního výboru ve čtvrtek při své schůzi v ostravském studiu České televize nedoporučili Poslanecké sněmovně schválit výroční zprávu o činnosti České televize v loňském roce. Důvodem tohoto rozhodnutí je loňské hlasování televizní rady o bonusu ředitele za rok 2020. Podle některých poslanců rada tehdy odhlasovala snížení bonusu nezákonně či sporně. Ostrava 13:01 15. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanci volebního výboru nedoporučují schválit výroční zprávu České televize (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Neschválení zprávy navrhl poslanec Jan Lacina (STAN). Ten ale nejprve ve svém vyjádření vyzdvihl úspěchy České televize, například co se týče celkového podílu na trhu či úspěchů filmové tvorby. Spolu s ním pro návrh takového usnesení hlasovali i další poslanci vládní koalice. Naopak proti byli především poslanci opozičního hnutí ANO.

„Máme opakovaně pochybnosti o tom, zda rada rozhodovala v souladu se zákonem. Nemůžeme se ztotožnit s tím, jak rada přijímala některá usnesení. Máme podezření, že nekonala v souladu se zákonem. Není to nic proti práci České televize,“ uvedl na jednání výboru jeho člen Jan Jakob (TOP 09).

Lacina dodal, že neschválení zprávy je jediný nástroj, jak může výbor reagovat na výhrady vůči televizní radě.

„Koaliční poslanci se snad zbláznili,“ řekl v této souvislosti předseda volebního výboru Aleš Juchelka (ANO) a doplnil, že kolegové ze stran vládní koalice si zásadně odporují. „Na jednu stranu chválíte činnost České televize, ale nechcete schválit zprávu o její činnosti,“ řekl.

Podobně se vyjádřil i Martin Kolovratník zvolený za ANO. „Jsem hodně zaskočen, je to zpráva o České televizi, není to o Radě České televize. Zní to velmi pokrytecky, pokud Českou televizi chválíme a konstatujeme pozitivní věci a pak zprávu shodíte a s tím celou instituci,“ řekl.

Důvodem sporu je podle poslanců postup rady při snížení bonusu generálnímu řediteli Petru Dvořákovi za předloňský rok.

Pochyby údajně budí rozhodnutí rady o snížení ředitelova bonusu na 66 procent, když je přijala pěti hlasy z osmi přítomných a celkový počet členů byl tehdy 11. Spor se vede o to, zda byla v tomto případě potřebná vyšší, takzvaná kvalifikovaná většina, nebo ne.