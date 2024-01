V České Třebové začne obří rekonstrukce nádraží. Potrvá sedm let a bude stát přes patnáct miliard

Letos by měla začít největší ucelená obnova železničního uzlu v dějinách Správy železnic a to oprava železničního uzlu Česká Třebová. Práce potrvají přibližně sedm let a podle prozatímních odhadů budou stát víc než patnáct miliard korun.

Česká Třebová 22:22 6. ledna 2024