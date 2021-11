Verdikt nad českou vakcínou proti covidu se odkládá. Ministr Vojtěch ho nechá na svém nástupci

Do čela resortu zdravotnictví podle všeho v dohledné době nastoupí už pátý ministr za rok a půl, pokračování projektu české vakcíny proti koronaviru se stále řeší. Současný šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO) během léta konečný verdikt nevynesl, ačkoliv to původně sliboval. Namísto toho nechal zřídit skupinu odborníků, kteří mu měli pomoci. A i když má k dispozici veškerou dokumentaci, rozhodnutí nechá až na svém nástupci. Původní zpráva Praha 5:00 1. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch a Martina Vašáková | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od oznámení projektu na vývoj české vakcíny proti covidu-19 uplyne zanedlouho půldruhého roku. Ani po takovém časovém úseku ale není jasné, zda látka opravdu vznikne. Jedno jisté je: hlavní argument, proč ji vyvíjet, padl.

„Můžeme pochybovat o tom, že by nějaká zahraniční firma chtěla nasytit českou poptávku. Každá bude chtít nasytit vlastní trh,“ prezentovala tehdy své obavy vedoucí výzkumu Věra Adámková (ANO).

Současné vedení ministerstva zdravotnictví navíc již nechce o budoucnosti české vakcíny rozhodnout, i když má všechny potřebné dokumenty. Odpovědnost ponese až nová vláda a ministr.

„Je připraven i výzkumný záměr včetně finančního plánu, ale závěrečné rozhodnutí bude až na novém vedení ministerstva,“ řekl serveru iROZHLAS.cz šéf resortu Adam Vojtěch (za ANO).

‚Velmi nepravděpodobné‘

Vlastimil Válek, poslanec TOP 09 a aspirant na nového ministra zdravotnictví, projekt české vakcíny v minulosti kritizoval. Již před rokem tvrdil, že vyrobit vakcínu toho typu, který vědecká skupina zkoušela, není zase tak těžké. Hlavní problém by podle něj nastal s klinickými studiemi.

„Kdyby se dal Kellner dohromady s ostatními miliardáři, tak tady taky nespustíme kosmický program,“ dodal tehdy ironicky.

S odstupem se k výzkumu nestaví tak vyhraněně, preferoval by ale především zapojení do mezinárodních týmů, které vakcíny vyvíjí. Jak by postupoval v případě, kdy by koalice Spolu a PirSTAN sestavily vládu a on skutečně usedl do čela resortu?

„Nejprve bych zjistil, jak dopadl vývoj vakcíny, na kterém se podílela profesorka Adámková. Pak bych chtěl vidět věcný závěr toho plánovaného výzkumu a tak dále. Požádal bych také o stanovisko Vědeckou radu Agentury pro zdravotnický výzkum. Pokud by byl projekt smysluplný, pak bych ho podpořil,“ popsal nyní serveru iROZHLAS.cz svůj postoj.

„To, že bychom vyvinuli a vyráběli vlastní Českou vakcínu proti covidu-19, je poměrně velmi nepravděpodobné“ Vlastimil Válek (poslanec TOP 09 a kandidát na ministra zdravotnictví)

Přesto ale nedává očkovací látce z Česka velké naděje. „To, že bychom vyvinuli a vyráběli vlastní českou vakcínu proti covidu-19, je poměrně velmi nepravděpodobné,“ řekl.

Neaktivní skupina odborníků

Na ministerstvu kvůli posouzení přínosů a rizik zasedl i nový tým odborníků, což serveru iROZHLAS.cz potvrdil sám Adam Vojtěch. Jde o pracovní skupinu pro imunoterapeutika a předsedá jí náměstkyně Martina Koziar Vašáková. Kdo další v ní zasedá, není známo.

„Pracovní skupina v tuto chvíli není aktivní,“ uvedl nyní mluvčí Daniel Köppl s tím, že skupina byla ustanovena již na jaře.

Ještě v srpnu přitom resort tvrdil, že není určeno, kdo bude poradní orgán tvořit. „Momentálně probíhá jednání a ucelení skupiny. Nedokážu teď říct, kdo skupinu povede, jací jsou členové,“ napsala tehdy mluvčí Martina Čovbanová.

Čtyři a půl milionu korun

Dosavadní vývoj přišel státní kasu na více než čtyři miliony korun, setkal se ale se značnou kritikou odborných kruhů. „Je to k smíchu. I když některé lidi kolem toho osobně znám, připadá mi to absolutně k smíchu. Je to plýtvání penězi,“ uvedl například Karel Raška, světoznámý virolog z univerzitní nemocnice Svatého Petra v americkém New Jersey.

Záměr vyvinout českou vakcínu na covid-19 oznámila vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) na začátku loňského května. Ministerstvo zdravotnictví na ní mělo pracovat se Státním zdravotním ústavem, Ústavem hematologie a krevní transfuze a Institutem Klinické a Experimentální Medicíny (IKEM).

O půl roku později panovala v týmu odborníků dobrá nálada. Podařilo se mu dokončit první fázi. „Jsem skutečně hrdá na to, že v tomto případě se ukázalo, že se i jako malá země můžeme úspěšně zapojit do řešení současných, velmi aktuálních problémů. Splnili jsme zadanou první etapu a odevzdali zprávu,“ pochvalovala si tehdy poslankyně a lékařka Adámková.

Nadšení už tehdy mírnil například biochemik Jan Konvalinka. O tom, že vědci dospějí do této fáze, podle něj nebylo pochyb. „Na Státním zdravotním ústavu se podařilo vytvořit virovou kulturu, kterou vstříkli do myší a myši vytvářejí protilátky,“ vysvětlil.

O několik dní později - to byl ministrem Jan Blatný za ANO - ale přišla z resortu zdravotnictví jiná zpráva. „Vzhledem k tomu, že na trhu budou v brzké době k dispozici vakcíny ‚komerční‘, není nyní urgentní potřeba ve vývoji pokračovat,“ napsala mluvčí Barbora Peterová.

Nakonec se ještě právě za Blatného dostala očkovací látka opět do hry, o pokračování projektu ale nedokázali rozhodnout ani následující ministři Petr Arenberger (za ANO), ani opět Adam Vojtěch.

Poslední šéf resortu měl rozhodnout do konce června, ale stále své jednání odkládal.

Jak šel čas s českou vakcínou

4. 5. 2020 Oznámení projektu Ministr Adam Vojtěch (za ANO) oznamuje na tiskové konferenci, že se pod dozorem ministerstva zdravotnictví připravuje česká vakcína proti koronaviru.

23. 9. 2020 Pokusy na myších Tým pod vedením lékařky Věry Adámkové (ANO) dokončil první fázi - testování na laboratorních myších.

19. 11. 2020 Nemusíme pokračovat Z ministerstva zdravotnictví přichází zpráva, že není urgentní potřeba ve vývoji vakcíny pokračovat.

1. 3. 2021 Vláda souhlasí se záměrem Na vládu putuje žádost resortu zdravotnictví zpracovat projekt dalšího vývoje vakcíny proti onemocnění covid-19 včetně návrhu jeho financování. Vláda s tímto záměrem souhlasí.

březen 2021 Studie proveditelnosti Ministerstvo zdravotnictví oslovuje garanta projektu, vakcinologa Marka Petráše, aby vypracoval studii proveditelnosti.

30. 6. 2021 Má smysl pokračovat? Do tohoto dne měl ministr zdravotnictví vládě říci, zda má smysl ve ve výzkumu pokračovat. Podle dostupných informací se tak ale nestalo.

10. 7. 2021 Vojtěchovo seznámení Adam Vojtěch v rozhovoru pro iROZHLAS.cz uvádí, že se musí se stavem teprve seznámit. Nejvíce se obával financování ze státního rozpočtu, vyžádal si tedy další informace.

srpen 2021 Nová skupina Ministr Vojtěch neučinil konečné rozhodnutí a místo toho nechal vzniknout novou pracovní skupinu, která se vakcínou měla zabývat. „Momentálně probíhá jednání a ucelení skupiny. Nedokážu teď říct, kdo skupinu povede, jací jsou členové,“ uvedla tehdy mluvčí resortu Martina Čovbanová.