Zastavení projektu je logické. Složitější než vývoj byla organizace, říká garant české vakcíny Petráš

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) požádal v dubnu letošního roku vládu o zastavení projektu vývoje české vakcíny proti koronaviru. Na té se v Česku začalo pracovat před dvěma lety. Garant projektu, vakcinolog Marek Petráš, takový krok od šéfa zdravotnictví očekával. „Když stát nemá něco, jako byl Ústav sér a očkovacích látek, tak je komplikovanější to vytvářet úplně od začátku," popisuje úskalí v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 13:36 26. května 2022

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) požádal vládu o zrušení vládního úkolu, který se týkal i vývoje české vakcíny proti koronaviru. Před rokem jste říkal, že tomu stále věříte. Jak nynější krok hodnotíte?

Přijde mi to jako logické vyústění celé situace. Zklamaný nejsem, nakonec se to dalo očekávat. Před rokem byla situace poněkud jiná, teď jsme přece jenom informačně posunutí. To znamená, že víme, jak očkování fungovalo, stále zní otázka, jak to bude dál. Ale řekl bych, že potřeba vlastního vývoje už zde úplně není, protože v rámci schvalovacího řízení vstoupila do hry celá řada dalších výrobců. Obávat se nedostatku vakcín asi nemusíme. Dnes je opravdu jiná situace než před rokem.

Před rokem jste mluvil o firmě, kterou jste nechtěl blíže specifikovat, ale chtěla se vývoje ujmout. Jak ta jednání dopadla? Firma to nakonec odmítla, nebo jednání zkrachovala?

Možná že se dá říct, že jednání zkrachovala, ale nebylo to vyloženě ze strany firmy. S projektem byla seznámena a byla připravena se toho aktivně účastnit. Trochu se to ale vyvinulo jiným směrem, protože zde byl tlak na to, aby to bylo státní. To se asi stalo jakýmsi úskalím. Když stát nemá něco, jako byl Ústav sér a očkovacích látek, tak je komplikovanější to vytvářet úplně od začátku. Máte před sebou nějaký úkol a vedle toho máte budovat ještě nový institut, tak jde o dva úkoly najednou a to se na tom mohlo podepsat. Na počátku jsme do toho ale šli, že to v tomto ohledu nemusí vyjít.

Ukončení toho vývoje se zdá tedy jako politické rozhodnutí. Myslíte, že kdyby dopadly sněmovní volby jiným výsledkem, mohl projekt ještě pokračovat?

Asi by se pokračovalo, to ano. Ale jak by to dopadlo, to vám taky říct neumím. Různě se to šmodrchalo a nedokážu odhadovat, jestli by to dopadlo jinak. Mohl bych si myslet, že ano, ale žádný argument pro to nemám.

‚Byli jsme úspěšní‘

Byl vlastně vývoj v tom českém měřítku úspěšný?

V září roku 2020 jsme poměrně rychle a v míře, co jsme mohli vyzkoušet, byli úspěšní. Predikce, že bychom se mohli postarat o dostupnost vakcíny pro naše a další zájemce, byla v pořádku. Organizační věci, jak to zařídit, zrealizovat, se nakonec ukázaly jako mnohem komplikovanější než samotný vývoj a přímo výroba vakcíny. I když netvrdím, že by to bylo tak jednoduché, jak ukazoval ten první vývoj. Vstupuje tam poté celá řada aspektů, jak musí být výroba nastavená, z hlediska kontrol. Před námi toho bylo ještě strašně moc. To nastavení z hlediska realizace, že do toho vstupoval dominantně stát, teď to neříkám nijak pejorativně, se ukázalo jako mnohem, mnohem těžší.

„Poučení z tohoto pokusu pro mě je, že není ani tak problém něco vyvinout jako spíš to zorganizovat.Ostatní vývojové laboratoře ve světě věděly, že poté musí tu realizaci předat výrobci, protože jsou na to mnohem lépe připravení. Když to máte dělat paralelně při vývoji, tak je to velká komplikace. “ Marek Petráš (garant projektu, vakcinolog)

Můžete shrnout, v jaké fázi vývoj skončil?

Byla to fáze prototypu. Udělali jsme představu, jak to vyrobit. Aby se to ale mohlo vyrábět, tak bylo samozřejmě zapotřebí jednotlivé kroky validovat, transformovat do většího množství a samozřejmě dále dolaďovat lékové formy. To znamená, že máte nějaký prototyp, který nemusí být ve finální podobě, která by byla přijatelná pro člověka. To by samozřejmě všechno prověřovaly zvířecí modely. Do této fáze jsme se ale už nedostali.

Pokud by se opět objevila nějaká nová celosvětová pandemie, bylo by reálné, aby se v Česku vakcína vyvinula?

Já jsem celoživotní optimista. Jsem tedy vždy přesvědčen, že to nějakou cestou jde. Poučení z tohoto pokusu pro mě je, že není ani tak problém něco vyvinout jako spíš to zorganizovat. Ostatní vývojové laboratoře ve světě přesně věděly, co udělat, laboratoř měly už na počátku. Přesně věděly, že poté musí tu realizaci předat výrobci, protože jsou na to mnohem lépe připravení. Když to máte dělat paralelně při vývoji, tak je to velká komplikace. Nechci ale tvrdit, že by příště nemělo smysl se o něco podobného pokoušet. Vždy to má svůj smysl, minimálně to obohatí lidi, kteří se toho účastní, mají větší zkušenosti.