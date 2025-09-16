České a Saské Švýcarsko propojí nová stezka. Turisté se pěšky dostanou z Hřenska do Schmilky

Mezi národním parkem České a Saské Švýcarsko vzniká nová propojující stezka. Na české straně vede převážně po obnovujícím se požářišti a na saské kolem tamní čedičové dominanty Grosser Winterberg. Turisté se po ní dostanou ze Hřenska do saské Schmilky aniž by museli jet autem nebo jít po frekventované silnici.

Nová stezka na české straně končí kousek za mostem, za státní hranicí už výstavbu spravují Němci, říká Českému rozhlasu Sever řemeslník Pavel Bultas, který buduje novou cestu v prudkém svahu pomocí smrkových kulatin.

„V těch nejpříkřejších místech musíme vytvořit buď schodové stupně, nebo nějaké zášlapy. Cesta zde vůbec nebyla, takže jsme ji vytvářeli úplně od začátku,“ říká. 

Lidé se po stezce dostanou pohodlně z Hřenska do německé Schmilky. „Na saské straně mohou lidé vyjít od naučného areálu Cesta v divočině, který dokumentuje přeměnu krajiny po kůrovcové gradaci a požáru,“ vysvětluje mluvčí parku Tomáš Salov.

Česká část cesty podle Salova vede převážně plochou požářiště a návštěvníci mohou dojít až do naučného areálu u vyhlídkové plošiny Fénix. Na české straně se také otevírají výhledy na stolové hory v Saském Švýcarsku jako Malý Zirkelstein nebo Císařskou korunu. 

Za vybudování asi 700 metrů dlouhé stezky zaplatí Správa Národního parku České Švýcarsko zhruba půl milionu korun. Hotová bude na konci října. Oficiální otevření je připravené na začátek turistické sezóny v dubnu příštího roku.

