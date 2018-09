Přehled tisku: velká výměna letadel v ČSA a příliš nízká povolená rychlost pro invalidní vozíky

Mladá fronta Dnes

České aerolinky vymění do dvou let svá dopravní letadla, informuje MF Dnes. Letadla evropského výrobce Airbus nahradí letouny americké společnosti Boeing. Ty přitom ČSA začala používat v roce 2013. Piloti se budou muset na nová letadla přeškolit.

Boeingy se do výbavy českých aerolinek vrací po pěti letech. Právě americké stroje využívá společnost Travel Service, která je od začátku letošního roku majoritním vlastníkem původně státní společnosti ČSA. Ta teď musí vyřešit, co se stane s odběrem sedmi letounů Airbus, které se měly postupně dostávat do provozu od roku 2021. Jednou z možností je i pronájem do Německa, ten ale podle aerolinek zatím není dohodnutý.

Současná maximální povolená rychlost pro lidi na invalidních vozících je příliš nízká, uvádí regionální Deník. Podle návrhu poslanců totiž současná maximální rychlost šest kilometrů v hodině neumožňuje vozíčkářům uniknout před nebezpečím nebo přidat na přechodu.

Pokud elektrický vozík překročí povolenou rychlost, je už podle zákona zvláštním vozidlem. To musí mít mimo jiné i registrační značku. Skupina zákonodárců navrhuje v novele zákona o provozu na pozemních komunikacích maximální rychlost patnáct kilometrů v hodině. Se zvýšením povolené rychlosti souhlasí většinou i vozíčkáři.

V Praze na Staroměstské radnici začala výstava, která mapuje sto let života Romů v Československu, uvádí server Seznam Zprávy. Celá expozice je rozdělena na pět částí mapující jednotlivá období z historie. Výstava se snaží představit i temná období Romské historie, ať už během druhé světové války nebo za socialismu. Nejrozsáhlejší část výstavy se ale věnuje době po sametové revoluci. Podle autora výstavy Emila Ščuka se v současnosti mají Romové v Česku i přes občasné útoky extremistů nejlépe v historii.

Centrální banka a ministerstvo financí se nemůže shodnout, jestli je legální přijímat pouze bezhotovostní platby, píše deník Právo. Podle České národní banky musí hotovost brát každý, podle ministerstva je to ale na rozhodnutí obchodníka.

Podle resortu totiž na trhu platí smluvní volnost a jednotlivé strany si můžou domluvit různé způsoby plnění. Informaci o tom, že obchodník nepřijímá hotovost, ale musí být nakupujícímu zřejmá ještě před nákupem zboží nebo služby. Podle centrální banky ale odmítání hotovosti není legální. Smluvní svobodu totiž v řadě případů omezují právní předpisy. Jejich platnost už v minulosti potvrdilo i rozhodnutí správního soudu.