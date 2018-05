České amatérské letectví přišlo o Jana Brskovského. ‚Byl to velký vzor a učitel,‘ říká publicista Oros

Vy jste si byli s panem Brskovským blízcí, co jste na něm nejvíc obdivoval?

Na Honzovi jsem obdivoval především to, jaký to byl chlap. Nikdy jsem tohle o chlapovi neřekl, ale byl opravdu krásný – zevnitř i zvenku. Zásadně stmeloval, urovnával spory, byl taktní, noblesní, férový i velice vzdělaný. Byl to velký vzor a učitel, a to jak po profesní, tak i lidské stránce.

Pan Brskovský byl historik a novinář, zabýval se i bezpečností létání, čím jsou jeho zaznamenané vědomosti pro letce užitečné?

Ona letecká publicistika není jen o popularizaci, ale samozřejmě i o tom přispívání bezpečnosti. Věcí, které pro bezpečnost létání Honza Brskovský udělal, je velká spousta.

Jan Brskovský Jana Brskovského si letečtí fanoušci vybaví i jako komentátora leteckých dnů, třeba Aviatické pouti nebo Memorial air show. Za přínos světovému letectví byl loni v březnu oceněný Mezinárodní leteckou federací. Diplomem Paula Tissandiera.

Vychází to už z toho, jakým způsobem vedl od roku 2001 Leteckou amatérskou asociaci. V této funkci urovnával spory, vždycky se snažil, aby na těch letištích, ve tvorbě předpisů i v pravidlech létání všechno rozumně fungovalo. Byl spoluautorem bezpečnostních kampaní a populárně naučných článků, které jsou a budou nenahraditelné.

Jan Brskovský aktivně bojoval například za možnost svobodného sportovního létání. Můžete krátce vysvětlit, co to znamená?

Letecká amatérská asociace, kterou Brskovský vedl, je o tom, aby právo na vzdušný prostor měli i sportovní letci, nejenom dopravní letadla. Letců, kteří létají jen tak pro radost jsou tisíce, létají bezpečně a hlavní motto Honzy Brskovského bylo to, aby měli možnost jen tak si zalétat.

Můžete říct, kdy a kde se lidé s panem Brskovským můžou rozloučit?

Ještě jsem to konzultoval s rodinou, která nemá nic proti tomu, aby přátelé, kamarádi a fanoušci přišli. Bude to v pátek 18. května ve 14 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze Strašnicích.