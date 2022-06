Za současného stavu je MHD neudržitelná, myslí si šéf českobudějovického dopravního podniku

Dopravní podnik v jihočeském krajském městě omezil tři páteřní spoje. Dočasně. Zatím počítá s tím, že je do plného provozu vrátí po prázdninách. Důvodem byl totiž akutní nedostatek řidičů, který řeší. Jsou tu ale i další, dlouhodobější a vážnější, důvody, proč by naopak mohlo dojít k ještě většímu zeštíhlení veřejné dopravy. Přiznává to předseda představenstva Dopravního podniku města České Budějovice Slavoj Dolejš. České Budějovice 17:10 14. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít MHD v Českých Budějovicích | Foto: Petr Lundák | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Teď zpracováváme materiál, který bychom měli předložit do konce léta, a je v něm i návrh ještě více provoz omezit. Důvodem je, že společnosti docházejí finance. Přestože jsme mírně navýšili jízdné, peněz máme méně. Lidé nejezdí – a nemyslím si, že je to kvůli ceně jízdenek. Peníze chybějí nám, budou chybět i objednatelům, což jsou obce, město, kraj. A určitě je namístě diskuse, co s tím,“ říká.

Roztočená inflace a zvyšování mezd mohou podle Slavoje Dolejše krizový stav ještě prohloubit. „Jestliže je tu tlak na zvyšování mezd, a to ve všech oborech, tak se to promítne do cen služeb a všichni si budou říkat: A potřebujeme toho tolik? A už teď se ukazuje, že v našem oboru 20 procent služeb nepotřebujeme,“ uvádí.

Dopravní podnik města České Budějovice nyní provozuje 24 linek, z toho většinu autobusových, část tvoří elektrobusy, další linky jsou trolejbusové. A roste nejen cena pracovní síly, ale výrazně i paliv a energií. „Cenu plynu a elektrické energie máme do konce roku zasmluvněnou. U nafty je ale cena proměnlivá. Teď ji nakupujeme za dvojnásobek toho, co loni. To, co nás čeká, je možná 40 až 50 milionů korun navíc, které budeme muset v příštím roce zaplatit za pohonné hmoty a energie,“ konstatuje šéf dopravního podniku.

Vliv cenu energií

Českobudějovický dopravní podnik má vlastní benzinku, to ho ale od výkyvů trhu neochrání. „My nakupujeme pravidelně, každý týden děláme soutěže, protože máme určitou kapacitu nádrží. Takže výkyvy trhu se projevují. Někdy ty ceny ale neodpovídají realitám burzy,“ upozorňuje Slavoj Dolejš.

„Teď se například navyšuje zemní plyn, ačkoli jeho cena na burze je zatím stále velmi nízká, takže kdo si tam ‚loupnul‘ ty marže? Nerozumím tomu. Všeho je teoreticky dost, jsou plné sklady, a přitom zboží není a ceny rostou. Já si myslím, že je to v řadě případů spekulace,“ dodává.

V budějovických trolejích proudí 750 voltů. Spotřeba je obrovská, její cenu lze ročně vyčíslit na 20 milionů korun. „Očekávám, že příští rok to bude možná dvojnásobek, minimálně o 50 procent více. Takže to bude 10 milionů navíc. Nafta při dnešních cenách 30 milionů navíc, zemní plyn je ve hvězdách, možná dalších 10 milionů. Takže nám enormně vzroste náklad na jeden ujetý kilometr, ještě s případným navýšením mezd. A pak si říkám: Budou mít opravdu o takovou službu objednatelé zájem?“ přemýšlí se Slavoj Dolejš.

Peníze docházejí

Objednateli veřejné dopravy jsou obce. „Obce, město a kraj nám podle zákona platí za službu, kterou jejich občanům poskytujeme. A platí rozdíl mezi cenou jízdného a skutečnými náklady. To znamená, že obce to dotují svým občanům a budou se muset rozhodnout, jak ty své občany zadotují, jakou skupinu obyvatel upřednostní, v jakém rozsahu si službu nakoupí. A myslím, že všichni budou opravdu zvažovat, jestli ta obec toho tolik potřebuje,“ uvažuje Slavoj Dolejš.

Přitom ještě v letech 2018 a 2019 podle něj panoval směrem k MHD všeobecný optimismus. „To byl boom veřejné dopravy, byly plné obecní rozpočty, všichni si tu službu objednávali. A my jsme se jich ptali: A budete na to mít, až se něco stane, změní se ceny a podobně? Jasně, peněz je dost a bude, zněla odpověď. No, a už peníze docházejí,“ komentuje.

I proto dopravní podnik inicioval v Českých Budějovicích konferenci, na které se sejdou zástupci dopravců, obcí, kraje, ale i sociologové a teoretici dopravy, aby mluvili o tom, jak začít o MHD nově přemýšlet.