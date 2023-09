Slabozraká učitelka uspěla u soudu se stížností na diskriminační jednání budějovické školy

Českobudějovická obchodní akademie jednala při propouštění slabozraké učitelky Blanky Borovkové v několika ohledech diskriminačně. V novém pravomocném rozsudku to konstatoval krajský soud. Jak zjistil Český rozhlas, škola teď musí zaplatit náhradu nemajetkové újmy a náklady soudního řízení v řádech statisíců korun. Vedení obchodní akademie zvažuje podání dovolání proti rozsudku k nejvyššímu soudu. České Budějovice 20:36 8. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krajský soud teď například zpochybnil způsob, jakým škola s učitelkou jednala (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

„Shledáváme přímou diskriminaci ohledně výpovědi, u dalších skutků shledáváme diskriminační jednání z hlediska bossingu, přístup zaměstnavatele byl zbytečně agresivní, nátlakový a necitlivý,“ uvedl při vynesení rozsudku předseda senátu českobudějovického krajského soudu Jan Jursík.

Spor Blanky Borovkové s vedením obchodní akademie sahá do roku 2017, kdy dostala výpověď pro údajnou nadbytečnost. Sama ale celou dobu tvrdí, že hlavním motivem pro ukončení pracovního poměru byla její vrozená oční vada.

Krajský soud teď například zpochybnil způsob, jakým škola s učitelkou jednala. „Pokud je zaměstnanci se zrakovým postižením dávána nějaká písemná výtka nebo důležitá písemnost, musí být samozřejmě zvolen takový způsob, který bere ohled na ten zdravotní handicap,“ připomněl Jan Jursík.

Blance Borovkové dal nejprve před pěti lety za pravdu okresní soud, u krajského ale neuspěla a celá věc nakonec skončila u soudu ústavního, který v rozhodnutí předchozích instancí nalezl výrazné nedostatky.

Nález Ústavního soudu

Právě nález ústavního soudu byl pro nové aktuální rozhodnutí klíčový. „On se dívá nejenom na to, co se dělo v roce 2017, ale i na to, co se dělo poté, což pro soud vlastně bylo potvrzením těch motivů jednání ze strany zaměstnavatele. Právě proto teď krajský soud rozhodl jinak než před třemi lety,“ vysvětlil právní zástupce Blanky Borovkové Roman Hájek.

Blanka Borovková už dříve v rozhovoru pro Český rozhlas řekla, že nález ústavního soudu po tolika letech vnímá jako satisfakci. „Myslím si, že to může pomoci i ostatním lidem v obdobné situaci,“ řekla.

Vůbec poprvé se teď k celé kauze vyjádřila také ředitelka českobudějovické obchodní akademie Lenka Kubátová. Nové rozhodnutí krajského soudu vnímá jako nedostatečně odůvodněné, i proto zvažuje podání dovolání k nejvyššímu soudu.

Povinnost vyplatit náhrady to ale nezmění. Škola je podle Lenky Kubátové uhradí z vlastních zdrojů. Mělo by jít o částku přesahující 400 tisíc korun. „Není zřejmé, proč soud takto rozhodl. Máme rezervní fond a další jednání ohledně této záležitosti budou probíhat,“ dodala Lenka Kubátová.

Škola ale naopak uspěla u českobudějovického okresního soudu ve druhém ze tří sporů, které vede s Blankou Borovkovou. Ten se týkal převážně práv vyplývajících z kolektivní smlouvy. „Bylo rozhodnuto, že jednání školy vůči učitelce Blance Borovkové nebylo v tomto bodě diskriminační,“ uvedla Lenka Kubátová.

Poslední, třetí spor učitelka se školou vede kvůli pracovní výpovědi z roku 2021. V tomto jednání se zatím stále čeká na vyhotovení znaleckého posudku.