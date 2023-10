Půl roku po přestavbě je dlažba poškozená a trávník nevyrostl. ‚Asi se soutěžilo na cenu,‘ říká architekt

Rozsáhlá přestavba parku Dukelská v Českých Budějovicích nedopadla zcela podle představ. Půl roku po znovuotevření lokality je na několika místech poškozená dlažba a nedostatečně vzrostlý trávník. Radnice proto prováděcí firmě zaslala reklamaci a požaduje nápravu. Projekt zatím stál více než 22 miliónů korun. České Budějovice 10:21 8. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Park Dukelská v Českých Budějovicích po rekonstrukci | Foto: Petr Skřivánek | Zdroj: ČTK

„Především se jedná o sesuv půdy směrem k náplavce, už to také tlačí na kameny, které náplavku vytváří. Už se malinko rozlézají. To musí být napraveno,“ ukazuje náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (ODS) v parku Dukelská.

Stav českobudějovického parku Dukelská si prohlédl Matěj Vodička

V parku je zřetelně vidět, že kameny nejsou na svých místech. „Očekávám, že se zhotovitel ozve v řádu maximálně týdnů. To, co tu vidíme, rozhodně nemá být k vidění půl roku poté, co byl park otevřen,“ dodává náměstek.

Zástupce prováděcí firmy se Český rozhlas pokoušel kvůli vyjádření několikrát kontaktovat, bohužel bez odezvy.

Architektonickou soutěž na přestavbu parku vyhrál návrh ateliéru Rusina Frei. Podle spoluautora projektu Martina Rusiny zhotovitel nebyl na takovou zakázku dostatečně vybavený.

„Myslím si, že nastalo to, co se u nás často stává, když se vybírá zhotovitel na nejnižší cenu. Nevidím ale problém v tom, že by se to nedalo dokončit, upravit,“ komentuje.

Bez hlavního architekta

Architekt Filip Landa, který bydlí jen pár desítek metrů od parku, vidí problém třeba také v tom, že si město jako zadavatel stavbu dostatečně neohlídalo. Naráží například na to, že magistrát nedávno zrušil útvar hlavního městského architekta.

„Bohužel město v současné době nemá pracoviště, nebo člověka, který by byl schopný na takhle komplexní projekty dohlédnout, koordinovat je a řídit. A bohužel v tom prostoru se to potom projevuje,“ uvádí.

S reklamací souhlasí i bývalý náměstek primátora a dnešní opoziční zastupitel Ivo Moravec (Hnutí Občané pro Budějovice), který měl v předchozím volebním období rekonstrukci parku ve své gesci. „Chceme, aby park byl odevzdaný v takovém stavu, jak je dáno projektem, aby lidem sloužil,“ říká.

Českobudějovická radnice počítá s tím, že příští rok na jaře bude park Dukelská v adekvátním stavu i s herními prvky, na které město právě kvůli problémům se zhotovitelem vypsalo tendr zvlášť.