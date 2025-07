České Budějovice pořídí protipovodňové zdi podél řeky Malše, připravit se chtějí i další jihočeská města

Mobilní zdi v budoucnu ochrání obyvatele Českých Budějovic před povodní podél řeky Malše. Město je nakoupí do konce srpna. Bariéry vyrostou v místech, kde v minulosti při záplavách tvořily zátarasu pytle s pískem. Protipovodňová opatření chce zlepšit i Volyně a Husinec, informuje Český rozhlas České Budějovice. České Budějovice 9:22 23. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soutok Malše s Vltavou v Českých Budějovicích | Foto: Miroslav Tichák

„Právě tady jsme vloni na podzim měli stovky pytlů, které nám chránily vnitřní město a Havlíčkovu kolonii podél řeky Malše,“ ukazuje místa, kde budou nedaleko Malého jezu v Českých Budějovicích v případě potřeby umístěny nové protipovodňové zdi, primátorka krajského města Dagmar Škodová Parmová z ODS.

Mobilní zeď může být až metr vysoká. „To není pevně spojené se zemí, takže ani nějaká výstavba předtím není nutná. Ty moduly jsou z plastu, to znamená, že opravdu nepropustí ani kapičku vody. Dá se do šířky i do výšky modulárně sestavovat a tím pádem nám ochrání město podle potřeby, ať už to bude stoletá voda nebo tisíciletá voda, a nahrazuje toto strašně zdlouhavé a fyzicky i náročné pytlování,“ doplňuje Škodová Parmová.

A to je v případě řeky Malše hned v několika lokalitách. Podle primátorky jde o místa od malého a velkého jezu až po Dukelskou nebo třeba viadukt, který je u Voříškova dvora, ten při posledních povodních také pytlovali. „Takže tím, že tady rozmístíme ty mobilní stěny, tak ochráníme jak břehy řeky Malše, tak i Mlýnskou stoku tak, aby se nám nedostávala voda jak do Havlíčkovy kolonie nebo i do centra města, protože tam nám opravdu ta protipovodňová ochrana chybí,“ uzavírá Škodová Parmová.

Připravit se chtějí i další města

Protipovodňová opatření připravuje taky Volyně na Strakonicku, při povodních se tam pravidelně rozvodní řeka Volyňka. Město plánuje opatření proti povodním ve spolupráci s Povodím Vltavy.

"Navržené protipovodňové opatření na řece Volyňce ve Volyni spočívá v navýšení stávající protipovodňové zdi. Ukázalo se ale, že původní zdi by neunesly tíhu nového navýšení, a to by si vyžádalo dodatečné zpevnění stávající zdi. Povodí Vltavy ve spolupráci s vedením města jedná s projektantem s cílem nalézt méně nákladné technické řešení, které přitom zajistí dostatečnou ochranu,“ doplňuje mluvčí povodí Hugo Roldán.

Škodám na majetku při povodních chce zabránit taky Husinec na Prachaticku. Podle Roldána jde o protipovodňové opatření na řece Blanici, které spočívá ve vybudování opěrné zdi a v rozšíření koryta řeky ve spodní části pod městem.

Výstavba těchto protipovodňových opatření začne ve Volyni a v Husinci v příštím roce. České Budějovice budou moct využít mobilní protipovodňové zdi už letos v září.