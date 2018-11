Divoké prase vběhlo do centra Českých Budějovic. Zranilo ženu a poničilo místní prodejnu

Divoké prase se v sobotu dopoledne zatoulalo do centra Českých Budějovic. Vběhlo do prodejny v Panské ulici, kde poškodilo interiér. Pak se střetlo se ženou na ulici a zranilo ji. Záchranáři ženu převezli do nemocnice. Při útěku divočák přeplaval řeku, strážníkům se ho podařilo zahnat do volné přírody v Roudném, řekla mluvčí městské policie Věra Školková.

