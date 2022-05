Budějovičtí včelaři přijali ukrajinského kolegu. Před válkou uprchl ze Záporoží, kde zanechal 260 včelstev

Ukrajinský včelař Mykola Bordunov doma nechal přes dvě stě včelstev. Před válkou utekl se svými dětmi a manželkou ze Záporoží do Českých Budějovic. Místní včelaři mu dvě včelstva darovali. Při péči o ně v zahradě Akademie věd tak může na své životní strasti na chvilku zapomenout. České Budějovice 17:35 25. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Včelař Mykola Bordunov (vpravo) našel v Českých Budějovicích spřízněné duše | Foto: Jitka Cibulová Vokatá | Zdroj: Český rozhlas

Do Česka přijel Mykola Bordunov v polovině března. „Začala válka, my jsme nechtěli utíkat, ale mám postižené dítě. Zavřely se všechny nemocnice, v lékárnách nebyly léky, tak jsme začali přemýšlet, jak odejít,“ vypráví.

Mykola před lety pracoval rok v Čechách, proto si republiku vybral jako dočasný azyl. V Českých Budějovicích pomohlo rodině centrum Arpida, které pečuje o zdravotně postižené děti, a tak se může postarat i o handicapovaného syna. „Arpida nám dala bydlení a práci,“ dodává.

V Českých Budějovicích se seznámil s místními včelaři, kteří mu darovali dvě včelstva. Teď už si s budějovickým včelařem Václavem Krištůfkem předávají zkušenosti. „Třeba včera jsem smetáčkem umetal včely a on říká: Já to dělám mátou a ony jsou takové klidnější. Tak jsem to říkal ještě dalším kamarádům včelařům a vyzkoušejí to,“ vypráví Václav Krištůfek.

„Mám tu kamaráda Václava, včely, to bude všechno dobré,“ usmívá se Mykola Bordunov.

O 260 včelstev na Ukrajině se před válkou staral především se svojí ženou a také druhým synem. Teď se mu podařilo najít začínajícího včelaře, který se snaží o včelstva pečovat. „Budu se mu snažit radit na dálku, posílat instrukce, fotky,“ vysvětluje.

Návrat do vlasti zatím neplánuje. Chce, aby se především jeho děti měly dobře a mohly v klidu žít. Proto si vytyčil jasný cíl. „Musíme se učit češtinu, pomáhat lidem, čestně pracovat, a díky tomu bude všechno,“ uzavírá.