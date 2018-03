Přehled tisku: české cukrovinky dobývají Afriku, Jančura hrozí Flixbusu soudem

V úterních novinách se můžete dočíst o rostoucím exportu českých paštik a cukrovinek do Afriky. Zprávu přinesl deník E15. O dalším českém úspěchu informoval Deník - české firmy se podílely na vývoji nového Airbusu. Právo zjistilo, kolik lidí loni porušilo neschopenku. A Lidové noviny poukazují na stále panující chaos v platbách VZP za zdravotnické pomůcky Praha 7:36 6. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Jančura, zakladatel a vlastník dopravní společnosti RegioJet | Foto: Filip Jandourek

E15

České paštiky, cukrovinky a další potraviny dobývají Afriku. Export loni dosáhl rekordní výše, všímá si deník E15. Do subsaharské části kontinentu směřovaly hlavně cukrovinky. A to za téměř půl miliardy korun.

Vývoz roste už třetí rok po sobě, jelikož české firmy oblast považují za perspektivní. Region jde ekonomicky nahoru, roste kupní síla spotřebitelů, výrazně tam roste počet obyvatel a země nejsou potravinově soběstačné, píše E15. Potenciál vidí na tomto trhu také ministerstvo průmyslu. Právě trvanlivé potraviny, pomazánky, ale především cukrovinky jsou totiž v Africe nejžádanější.

Mladá fronta Dnes

V úterní Mladé frontě Dnes se dočtete, že společnost RegioJet podnikatele Radima Jančury hrozí konkurenčnímu Flixbusu soudem. Vadí mu, že příliš dlouho podhodnocuje ceny svých jízdenek. Kvůli stejnému chování přitom před několika lety žalovala konkurence zase Jančuru.

Ústecký kraj nemusí RegioJetu dávat informace o jednotlivých linkách, rozhodl nejvyšší správní soud Číst článek

RegioJet uznává, že nově nastupující dopravce má právo jezdit se zápornou marží, aby oslovil cestující a ti si ho vyzkoušeli, ale nesmí to trvat příliš dlouho. Flixbus tak už ale jezdí tři měsíce, což je podle Jančury nepřiměřeně dlouho. Počínání konkurence tak podle podnikatele vykazuje znaky nekalé soutěže.

Společnost Flixbus nařčení odmítá, tvrdí, že za zvýhodněnou cenu jedou jen cestující, kteří si místa v autobuse zarezervují mezi prvními.

Regionální Deník

Airbus předal prvnímu zákazníkovi svou dlouho vyhlíženou novinku - letadlo typu A350-1000. Součástky do něj vyráběly i české firmy, dočtete se v regionálním Deníku. Letadlo se pyšní mnohými konkurenčními výhodma. Nejenže je nejtišší v kategorii širokotrupých letadel, má také nejnižší spotřebu na sedačku nebo nejsilnější motor ze všech airbusů.

Češi dodali do deset let vyvíjeného stroje třeba držáky palivových nádrží. Další z českých firem se zase podílela na části trupu.

Nový letoun A350 - 1000 francouzské společnosti Airbus na přehlídce v Singapuru | Zdroj: Reuters

Hospodářské noviny

Školy těžko shánějí asistenty pro postižené i nadané děti, píší Hospodářské noviny. Vycházejí z průzkumu, který si k tématu nechaly zpracovat. Podle průzkumu shánělo asistenta pedagoga loni 84 procent ředitelů základních škol. Zkušenosti s výukou žáků se speciálními potřebami má přitom 94 procent z nich.

Lépe se tyto pozice dařilo obsazovat školám z Prahy a dalších větších měst, informuje dále Hospodářské noviny. V hledání byly úspěšnější větší školy. Učitelé sice shodně oceňují, že stát zajistil na společné vzdělávání peníze a možnost asistenta získat, vhodných kandidátů je ale nedostatek. Vliv na to můžou mít i nízké platy, které asistenti dostávají, píše deník.

Lidové noviny

Olomoucký lékař vymyslel unikátní meziobratlový implantát. Pacientům rychleji uleví od bolesti Číst článek

V platbách VZP za vozíky, kloubní náhrady a další pomůcky panuje stále chaos, zjistily Lidové noviny. Děje se tak i přes loňský verdikt Ústavního soudu, který část zákona o úhradách zrušil a VZP nařídil, aby brala maximální ohledy na pacienty. Pojišťovna však u některých zdravotnických pomůcek účtuje ceny stejně jako dřív.

Právo

Režim neschopenky loni porušilo 3778 lidí, dočtete se v úterním Právu. Celkem správa sociálního zabezpečení přišla na kontrolu ke zhruba 147 tisícům nemocných. Nejvíc postihů udělili v Plzeňském kraji.

Lidé, kterým lékař kvůli nemoci vypsal neschopenku, musí dodržovat režim, který se k ní vztahuje. Například mají povinnost sdělit lékaři adresu, na které budou v době nemoci pobývat. Konkrétní byt i zvonek u vchodu pak musí označit jmenovkou, vysvětluje deník. A doplňuje, že nemocný musí dodržovat jen takový režim vycházek, který mu povolil lékař. To bývá nejčastěji šest hodin, a to v časovém rozmezí od sedmi hodin ráno do sedmi do večera.