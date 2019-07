Kvůli zpožděním v Děčíně nestihla letadlo. Jako náhradu může dostat polovinu ceny jízdenky na vlak

Měla zaplacenou dovolenou, odlet ale kvůli muži, který ráno na děčínském nádraží vylezl na sloup a způsobil tím až tříhodinová zpoždění vlaků, nestihla. Právě to se stalo jedné z cestujících, která v úterý dopoledne jela rychlíkem z Prahy do Drážďan. Od Českých drah ale může zpět dostat pouze polovinu z ceny jízdenky na vlak. „Šlo o zásah vyšší moci. Kompenzaci propadlé letenky lidé žádat nemohou,“ vysvětluje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Děčín 19:58 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Vůbec jsme nevěděli, o co jde. Kdybychom to věděli, tak bychom třeba vystoupili z vlaku a našli jinou alternativu,“ říká Elen Pražáková. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Železničáři museli v úterý na části děčínského nádraží vypnout elektřinu, aby se muži nic nestalo. Provoz tam byl proto omezený.

Dotklo se to i části rychlíků z Česka do Německa. Některé měly zpoždění až tři hodiny. Muž asi na sloup vylezl proto, aby se tam ukryl před policisty. Ti po něm pátrali, protože utekl z léčebny.

Někteří cestující si teď stěžují, že od Českých drah neměli o zpožděních dost informací. Vadilo to například studentce Elen Pražákové, která se s kamarády potřebovala dostat do Berlína, odkud měli letět na dovolenou do Španělska. Průvodčí ale prý nedokázal říct cestujícím, jak velké zpoždění bude.

„Vůbec jsme nevěděli, o co jde. Kdybychom to věděli, tak bychom třeba vystoupili z vlaku a našli jinou alternativu,“ řekla Pražáková Radiožurnálu.

Vlak s Elen Pražákovou a jejími kamarády nakonec zastavil mezi Ústím nad Labem a Děčínem, kde zpoždění narostlo na víc než tři hodiny. Stál navíc mimo stanici, takže z něj nemohl nikdo vystoupit. Nakonec tak letadlo z Berlína nestihli.

Podle Českých drah ale cestující dostávali všechny informace, které průvodčí měli k dispozici.

Polovina ceny jízdenky

Odškodnění cestující sice dostanou, ale velmi malé. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského můžou dostat zpět až 50 procent ceny jízdenky. „Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah vyšší moci, o zásah policie, na jejíž pokyn byl přerušen železniční provoz, kompenzaci propadlé letenky lidé žádat nemohou,“ řekl.

Cestujícím zároveň doporučil, aby se s žádostí o náhradu škody obrátili na muže, který v Děčíně vylezl na sloup a zpoždění tak způsobil. Podle Viktora Vodičky ze Sdružení českých spotřebitelů by cestující ze zpožděných vlaků mohli u soudu žalovat i České dráhy. Výsledek sporu je ale podle něj těžké předpovědět.

Vodička upozorňuje, že existuje prakticky jediná možnost, jak se podobným incidentům vyhnout. Lidé by podle něj měli vyrážet na cestu vždy s dostatečným předstihem. Zvážit by měli například, jestli na místo odletu neodjet den předem a nepřespat přímo tam.