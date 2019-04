Soud vyjasnil, kdo se musí bavit s veřejností. České dráhy a další už tak nedrží ‚bobříka mlčení‘

Ústavní soud zpřesnil svůj téměř dva roky starý nález, v jehož důsledku přestaly některé státní firmy odpovídat veřejnosti na dotazy. Informace tak opět začnou poskytovat České dráhy nebo operátor energetického trhu OTE. ČEZ se to ale netýká. Brno 9:07 12. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ústavní soudci Jan Filip, Milada Tomková, předseda Pavel Rychetský, Jaromír Jirsa a Jaroslav Fenyk (zleva doprava) | Zdroj: ČTK

Když soudce zpravodaj Pavel Rychetský v červenci 2017 vyhlásil nález, podle něhož nemusí polostátní ČEZ poskytovat informace veřejnosti, rozkolísal do té doby jednotnou praxi soudů, které státním firmám informační povinnost nařizovaly.

Nejvyšší správní soud o necelý rok později v případě energetického regulátora OTE, a. s., rozhodl, že na nevítané dotazy nemusí odpovídat ani firmy stoprocentně vlastněné státem (na rozdíl od ČEZ, kde má stát jen nadpoloviční většinu), které byly založeny jinak než zákonem. Výjimka by se tak týkala například všech městských společností, tedy třeba i dopravních podniků.

A na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pak Městský soud v Praze zprostil povinnosti poskytovat informace i národního dopravce České dráhy.

„České dráhy vyhodnotily nález Ústavního soudu a rozsudek Městského soudu v Praze tak, že jsou obchodní společností, na níž se zákon (o svobodném přístupu k informacím, pozn. red.) nevztahuje,“ napsali koncem roku 2018 firemní právníci novinářům Radiožurnálu v odůvodnění, proč nezveřejní smlouvy na poradenské služby, které si dráhy v minulosti platily.

Neveřejné veřejné peníze

Občané tak ztratili vhled do hospodaření stoprocentně státní firmy, která v roce 2017 ze státního rozpočtu čerpala provozní dotaci ve výši necelých 14 miliard korun.

„Nastupuje politické hledisko. Jestliže jsou dráhy stoprocentně vlastněny státem a stát do nich vkládá gigantické dotace, je politickou odpovědností resortu zajistit transparenci ČD,“ uvedl tehdy expert na právo na informace Oldřich Kužílek.

Ministerstvo dopravy v čele s nyní končícím Danem Ťokem (ANO) ale situaci odmítlo řešit. „ČD podle rozhodnutí soudu nejsou povinný subjekt a informační povinnost prostě nemají,“ napsal serveru iROZHLAS.cz Ťok.

Nyní Ústavní soud se soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci OTE, a. s. Věcí se zabývalo celé plénum Ústavního soudu, které nakonec rozhodlo, že informace musí poskytovat všechny organizace, „v nichž má stát nebo jiná veřejnoprávní korporace stoprocentní majetkovou účast.“

Jednoduše řečeno, pokud si stát či obec založí firmu, ta musí odpovídat na dotaz veřejnosti podle informačního zákona. Platí to ale jen v případě, že všechny její akcie vlastní právě stát nebo obec. ČEZ, u něhož stát vlastní jen nadpoloviční většinu, se tak s veřejností i nadále bavit nemusí.

Dráhy začnou odpovídat

A čerstvé rozhodnutí Ústavního soudu už má první výsledky. „Samozřejmě že ano. ČD se vždy řídily a nadále budou řídit platnou legislativou a relevantní judikaturou,“ napsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí Českách drah Radek Joklík na dotaz, zda národní dopravce začne opět poskytovat informace veřejnosti.

Situaci by pak měla definitivně vyjasnit novela informačního zákona, která nyní leží v Senátu. Podle ní by informace musely poskytovat všechny subjekty, „v nichž je stát, územní samosprávný celek anebo jiný povinný subjekt většinovým společníkem nebo v nich mohou sami nebo s jinými povinnými subjekty přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv.“ Informace by pak musel začít opět poskytovat i ČEZ.