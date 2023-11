Dalších 30 moderních vozů RegioFox. České dráhy je pro Středočeský kraj objednaly za zhruba tři miliardy.

České dráhy objednaly od polského výrobce PESA dalších 30 nových motorových vlaků RegioFox za zhruba tři miliardy korun. Od roku 2026 by měly jezdit na neelektrifikovaných tratích na Rakovnicku. Nyní jich na českých železnicích jezdí 76 za zhruba sedm miliard korun. Celkem mohou České dráhy od výrobce objednat až 160 vlaků. Praha 16:45 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nové vlaky nahradí zejména soupravy RegioNova a částečně také motoráky 810 a 809. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nahradíme další dosluhující motoráky, které již neposkytují dostatečný komfort a cestujícím nabídneme vyšší pohodlí a více služeb, které žádají,“ řekl generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

RegioFoxy jsou bezbariérové. „Jsou vybaveny například palubní Wi-Fi, mají USB konektory a zásuvky 230 V, u části míst jsou stolky a interiér souprav je klimatizovaný,“ uvedl náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

Nové vlaky nahradí zejména soupravy RegioNova a částečně také motoráky 810 a 809. „Jen připomenu, že některé motorové vozy řady 810 jsou staré i 50 let,“ řekl radní pro oblast veřejné dopravy Středočeského kraje Petr Borecký (STAN).

Od roku 2026 je plánovaný provoz 28 nových RegioFoxů například na tratích Rakovník – Kladno – Kralupy nad Vltavou, z Kralup nad Vltavou do Slaného a Velvar, z Berouna a Zdic do Příbrami a Březnice nebo ze Zadní Třebáně do Lochovic a na dalších na Rakovnicku. O umístění dvou dalších RegioFoxů bude kraj teprve rozhodovat.