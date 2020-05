‚Že bych lobboval za Mafru? To mě uráží.‘ Babiš poprvé promluvil o kauze reklamy Českých drah

„Myslíte si, že jsem na tom tak blbě, že bych někde volal a něco nechtěl? Ne, nejsem tak na tom,“ reagoval při interpelacích premiér Andrej Babiš (ANO) na dotazy opozice, proč státní dopravce České dráhy utratil – z velké části bez výběrového řízení – přes 112 milionů za reklamu a marketing u mediální skupiny Mafra, která spadá do premiérova svěřenského fondu. Ke kauze, na niž upozornil Radiožurnál, promluvil vůbec poprvé. Praha 7:27 29. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„České dráhy jsou akciová společnost, mají svoje vedení. Vůbec nerozumím tomu, proč se mě na to ptáte. Asi jste stále nepochopila, že ten Antibabiš nefunguje. Vy dobře víte, že ten dotaz je nesmyslný, že se netýká mojí funkce. A ty nějaké drby, co jste tu řekla o Krtkovi (exředitel Českých drah – pozn. red.) a Kremlíkovi (exministr dopravy za hnutí ANO, jenž řekl, že Babiš řídil České dráhy – pozn. red.), tak k tomu nemám co říct,“ reagoval Babiš na dotaz předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové.

Ta chtěla vědět, jaké byly vztahy mezi Andrejem Babišem a nyní už bývalým šéfem Českých drah Pavlem Krtkem, jenž vedl dráhy v letech 2014 až 2018.

‚Bylo všeobecně žádoucí, aby to byla Mafra.‘ České dráhy utratily za reklamu v médiích Agrofertu 112 milionů Číst článek

„Já bych to považoval za urážku, kdybyste mě podezřívala, že bych tady lobboval za Mafru. A pokud ta Mafra je taková špatná, tak vy jste tam byla v rozstřelu, tak tam jděte znovu a zeptejte se Mafry, jak to mají s těmi Českými dráhami. Já to skutečně nevím,“ odbyl premiér další dotazy.

Odpovídat se premiérovi nechtělo ani na otázky opozičního poslance Stanislava Bláhy za ODS, který po něm chtěl vysvětlení, proč zrovna Mafra.

„A vy jste starosta Uherského Hradiště? Zapomněl jste mně poděkovat za tu věznici, kterou jsem si od vás vzal. Měl jste mně poděkovat… Kdy už ta vaše ODS pochopí, že Antibabiš nefunguje? Vždyť vy už nejste hlavní opoziční síla, Piráti vás přeskočili. Tak jak to děláte? Blbě to děláte. Antibabiš nefunguje, řekněte to předsedovi… Proč to děláte? Proč se mě ptáte na nesmysly?“ reagoval premiér, aniž by odpověděl.

„To fakt nemá cenu. Já o voze, vy o koze. Odpovědi jsem se nedočkal, musím vám pokládávat jednodušší otázky,“ pokračoval poslanec Bláha s dotazem, zda premiér uhodne, jaké noviny se rozdávají ve vlacích Českých drah.

„Já se vás zeptám, proč jste nechali České dráhy rozkrást? A co ten váš Řebíček? (...) Co tam prodávají za noviny, to mě fakt nezajímá. Myslíte si, že jsem na tom tak blbě, že bych někde volal a něco nechtěl? Ne, nejsem tak na tom. A takovou šanci vám nikdy nedám. Nikdy… Takové otázky, neuvěřitelné...,“ odpovídal už trochu podrážděně Babiš.

Poslanci chtějí řešit, proč České dráhy utratily přes 100 milionů za reklamu u mediální skupiny Mafra Číst článek

Poslanci tak reagovali na zjištění Radiožurnálu, který v minulém týdnu upozornil, že z dokumentů Českých drah vyplývá, že třeba u skupiny Czech News Center utratily dráhy reklamu ve stejném období jen 17 milionů korun. Nejsledovanější komerční televize Nova, tehdy ve vlastnictví CET 21, pak inkasovala 47,7 milionu.

Svědectví ředitele

Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová to zdůvodňovala tím, že si dopravce Mafru vybral kvůli cílové skupině – a důvodem nebyla jen inzerce, ale i nákup novin do vlaků.

Mluvčí Mafry Tereza Sedláková odmítla, že by mělo množství inzerce souvislost s tím, že vydavatelství spadá do svěřenského fondu premiéra. „Spolupráce mezi mediální skupinou Mafra a společností České dráhy trvá již mnoho let a začala dávno před tím, než do ní vstoupil holding Agrofert,“ uvedla Sedláková.

Radiožurnál ale získal svědectví bývalého ředitele Českých drah Miroslava Kupce, který řekl, že „bylo všeobecně žádoucí, aby to byla Mafra, ta vazba byla jasná a nebylo o čem moc diskutovat. Tady byl zájem o to, aby zrovna tento nakladatelský dům měl co nejvíc práce.“

Bývalý šéf Českých drah o praktikách při zadávání reklamy: Mafra měla výjimku, nebylo o čem diskutovat Číst článek

Nad marketingovou strategií se pozastavili i mediální odborníci.

„Vydavatelství Mafra a Czech News Center mají zhruba stejný podíl na trhu, každá 25 procent za poslední polovinu roku 2019. Tomu by měly víceméně odpovídat i výdaje na reklamu. Není příliš logické, že jeden mediální dům je takto disproporčně nadhodnocován, takto velký rozdíl nelze vysvětlit odlišnou cílovou skupinou. Jestliže srovnáváme 17 milionů a sto milionů, pak jsou tyto rozdíly velké i pro laika, který se v tom nevyzná,“ řekla například vedoucí katedry marketingové komunikace a public relations na Univerzitě Karlově Denisa Hejlová.