OVĚŘOVNA: České dráhy se nepřipravují na válku. Došlo pouze k aktualizaci směrnice, říká mluvčí

Na konci minulého týdne začali lidé na sociálních sítích sdílet výstřižek extrémně dlouhého titulku webové stránky Aeronet, kterou Vojenská rozvědka řadí na seznam takzvaných dezinformačních webů. Podle něj se České dráhy připravují na vyhlášení válečného stavu, autor textu to dokládá údajnou novou směrnicí, která podle něj měla právě vstoupit v platnost.

Pravda je však taková, že směrnice existuje už nejméně dvacet let. A pouze došlo k aktualizaci odpovědných osob a kontaktních údajů kvůli organizačním změnám v Českých drahách, které probíhaly od loňského léta. Existence směrnice, kterou se firma může v době krizové situace řídit, je navíc žádoucí, potvrzuje třeba i bezpečnostní expert. Ověřovna! Praha 6:45 30. května 2022

„Exkluzivně: České Dráhy (sic!) se připravují na vyhlášení válečného stavu v ČR, zaměstnancům je právě rozesílána nová směrnice s účinností od 23. května, která stanovuje časové limity a lhůty pro svolávání zaměstnanců k výkonu práce v případě krizového nebo válečného stavu na území ČR!“ píše se v „titulku“ článku dezinformačního serveru Aeronet.

Podle tvrzení webu „až dosud nebyl pro takovou směrnici důvod, ale najednou teď v květnu po třech měsících bojů na Ukrajině České dráhy rozesílají směrnici pro svolávání zaměstnanců v krizovém a válečném stavu“.

Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz, tvrzení webu jsou překroucená a nepravdivá. Podle mluvčí Českých drah Vandy Rajnochové došlo pouze k aktualizaci směrnice kvůli organizačním změnám ve společnosti.

„Od článku se distancujeme. Portál využil pravidelnou aktualizaci jednoho z interních dokumentů k šíření paniky a spekulacím, které jsou lživé,“ odpověděla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Existuje dvacet let

Podle ní jde sice opravdu o „Směrnici k vyrozumění a svolání zaměstnanců ČD po vyhlášení krizových stavů“, která obsahuje různé formy krizových stavů včetně toho válečného. Podle ní ale nejde o žádnou novinku. „Směrnice existuje minimálně již dvě desítky let,“ vysvětlila mluvčí redakci.

To, co web popisuje jako „novou směrnici“, je její aktualizace. Došlo k ní 23. května a to v důsledku personálních změn ve společnosti, které se do směrnic musejí promítnout.

„Směrnice byla aktualizována tak, aby odpovídala aktuální organizační struktuře a procesům. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2021 došlo k větším organizačním změnám v rámci struktury Českých drah, muselo dojít k úpravě této směrnice,“ vysvětluje Rajnochová.

Organizační změny, spojené i s propouštěním některých zaměstnanců, ohlásily České dráhy zhruba před rokem s účinností od 1. července 2021. Propouštění se tehdy dotklo především řídících pracovníků. A na začátku února 2022 pak došlo i k výměně na nejvyšších postech v dopravní společnosti, když vedení Českých drah opustil jejich ředitel Ivan Bednárik a dva členové představenstva Václav Nebeský a Petr Pavelec. České dráhy od konce března vede Michal Krapinec.

Prakticky jedinou změnou ve směrnici tak byla podle Rajnochové jména, která v ní figurují. „Došlo k aktualizaci odpovědných osob, kontaktů apod,“ doplnila.

Proč mít směrnici?

Existence podobné směrnice je přitom ve společnosti, jakou jsou České dráhy, nezbytná.

„České dráhy jsou jednou z největších firem u nás, působíme síťově a zajišťujeme základní dopravní obslužnost pro miliony lidí. Z logiky věci proto máme interní předpisy, které řídí mimořádné situace,“ vysvětlila mluvčí národního dopravce.

Existence podobné směrnice je naprosto samozřejmá i podle bezpečnostního experta Michala Smetany.

„Rozhodně je žádoucí, aby klíčové instituce státu byly preventivně připraveny na možné změny bezpečnostní situace v důsledku extrémních událostí, ať už se jedná o živelné pohromy, teroristické útoky či vyhlášení válečného stavu,“ potvrdil Smetana.

Jak uvedl, dopravce, který poskytuje služby pro velkou část populace, musí být připravený na různé formy krizového stavu už z principu.

„V zásadě by nás spíše měla znepokojovat situace, kdy by na dané události naše instituce připraveny nebyly. Na tom, že dochází k aktualizaci směrnice v důsledku organizačních změn uvnitř dané instituce, není nic nestandardního,“ podotkl.