České dráhy přestanou do odvolání jezdit do Německa. Omezení spojů chystá i Deutsche Bahn

České dráhy přeruší o tomto víkendu obousměrně provoz všech vlaků mezi Českem a Německem, a to do odvolání. Kromě mezistátních expresů nebudou jezdit ani regionální spoje do Bavorska a Saska. Důvodem jsou protiepidemická opatření německých úřadů, uvedly v pátek dráhy v tiskové zprávě. Německý dopravce Deutsche Bahn kvůli přísnějšímu epidemickému hodnocení Česka od neděle pozastaví dálkové spoje linky EC mezi Berlínem a Prahou.

Praha/Berlín 21:26 12. února 2021