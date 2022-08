Výběr z médií: pojištění proti hackerům, nehody na elektrokoloběžkách a budoucnost Bez obalu

V českém tisku se v pondělí dočtete, že roste počet českých firem, které se rozhodly pojistit proti hackerům. Píší to Hospodářské noviny. Mf Dnes upozorňuje na rostoucí počet nehod na elektrokoloběžkách. A tématem deníku Právo je budoucnost obchodu Bez obalu. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:00 15. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nehod na elektrických koloběžkách podle záchranářů přibývá | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hospodářské noviny

Počet firem, které se rozhodly pojistit proti hackerům, v Česku roste o stovky procent. Uvádí to pondělní titulek Hospodářských novin. Vede je k tomu strach z vyděračských programů. Roste tak poptávka po pojištění kybernetických rizik. Nicméně se ukazuje, že část firem nemá dostatečně zabezpečené IT, aby na pojištění dosáhla.

Zatímco v západní Evropě je pojištění kybernetických rizik už léta běžné, v Česku se tento pojistný trh teprve utváří. Většina tuzemských pojišťoven už kyberpojištění nabízí, jde ale zpravidla jen o naprostý základ. Cenu za pojištění kybernetických rizik ovlivňuje několik faktorů, například obor činnosti, objem dat, se kterými zájemce o pojištění pracuje nebo úroveň jeho kybernetického zabezpečení.

Mf Dnes

V prvním pololetí došlo ke dvakrát většímu počtu nehod na elektrických koloběžkách než loni. Tématu se věnuje Mf Dnes. Důvodem je podle záchranářů rostoucí obliba tohoto dopravního prostředku. Kolik lidí se na elektrokoloběžkách zraní, nelze přesně určit.

Ne vždy je totiž nutné k nehodě přivolat policisty. Skokového nárůstu počtu nehod na koloběžkách si ale všímají záchranáři. Zranění, ke kterým při vážnějších pádech dochází, jsou podle záchranářů podobná, obvykle ošetřují polámané ruce a nohy. Nejvíc starostí jim ale přinášejí poranění hlavy, vyzývají proto, aby lidé nosili helmu.

Právo

Obchody Bez obalu řeší svoji budoucnost. Upozorňuje na to deník Právo. Lidé si tam potraviny nebo drogerii a kosmetiku nakupují do vlastních nádob, sáčků nebo tašek. Teď ale Bez obalu hrozí, že bude muset některé své pobočky uzavřít. Pro svou záchranu obchod Bez obalu spustil kampaň s názvem Nechceme to zabalit.