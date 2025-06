České firmy by se na stavbě Dukovan mohly podílet až ze 60 procent. ‚Je to příležitost,‘ říká Zajíček

Největší tuzemská zakázka může začít. Společnost Elektrárna Dukovany II podepsala kontrakt s jihokorejskou KHNP na stavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech poté, co Nejvyšší správní soud zrušil předběžné opatření na stížnost francouzské EDF. Ta v tendru neuspěla. První blok má být dostavěn v roce 2036 a zájem vlády je, aby se na zakázce co nejvíce podílely české firmy. Pro Radiožurnál to rozvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček (ODS). Rozhovor Praha 10:32 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Zajíček, Hospodářská komora ČR | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Udělalo podle vás Česko dobře, že smlouvu podepsalo tak rychle po rozhodnutí Nejvyššího správního soudu?

Myslím, že rozhodnutí a podpis smlouvy na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany II jsou klíčové pro bezpečnost a strategický rozvoj České republiky. Je dobře, že se v tuto chvíli neotálelo a že je ten klíčový milník, tedy podpis smlouvy, na stole.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dodávky jádra i výstavba bytů. Češi by se na dostavbě Dukovan měli podílet až ze 60 procent, věří Zajíček

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček z hnutí STAN řekl, že už teď jsou zajištěné kontrakty pro české firmy, a to v objemu asi 30 procent z celé zakázky. Cílem je ale asi 60procentní zapojení českých společností. Je to reálné? Povede se to podle vás?

V tuhle chvíli Korejská strana opakovaně potvrdila, že má zájem na tom, aby avizovaných 60 procent subdodávek bylo z České republiky a prostřednictvím českých firem.

Nemám důvod v tuto chvíli nevěřit tomu, že se to naplní. Byť to bude, jak oni říkají, v čase. Postup přípravy a realizace zakázky bude v mnoha následujících letech. Něco je podepsáno hned a předpokládám, že v okamžiku, kdy bude zveřejněna smlouva, se dozvíme konkrétnější detaily.

Česko podepsalo dohody k Dukovanům. Soud krátce předtím zrušil předběžné opatření, které to blokovalo Číst článek

Na to budou navazovat další jednání. Měl jsem možnost jednat i se zástupci korejské strany a oni na podpis smlouvy čekali a říkali, že v okamžiku, kdy smlouva bude podepsána, budou neprodleně zahájena další jednání. Chci tomu věřit.

Příležitost pro Česko

Pro představu, v jakých oblastech by se české firmy měly na stavbě bloků podílet?

Klíčová dodávka, která bude s největší pravděpodobností již teď součástí některých podepsaných kontraktů, je dodání turbínového ostrova, což je jádro té jaderné elektrárny.

Potom to budou všechny další práce ­­- stavební, elektrikářské... Prací, které bude nutno dodat v rámci subdodávek, je obrovské množství. Paleta je velmi pestrá a může to být opravdu velmi pestrá směsice firem, které se za českou stranu budou na dodávce podílet.

Klíčové jsou ale samozřejmě ty části jaderné elektrárny, které jsou unikátní a souvisí s know-how. Věřím tomu, že i české firmy, které se na tom budou podílet, budou mít možnost ho nést dál.

Zpoždění dostavby Dukovan nelze bagatelizovat, jde o bezpečnost Česka, píše soud Číst článek

Jaderný program nekončí v České republice, dnes o výstavbě jaderných elektráren uvažují další státy v Evropě i ve světě. Tohle je příležitost pro české firmy se případně do budoucna podílet na dodávkách i v jiných státech.

Jsou tam ještě šance na nějaké další, podružné, ale s výstavbou bloků související zakázky pro české firmy?

Určitě, to souvisí s budováním infrastruktury. Od silnic, přístupových bodů k elektrárně, které budou sloužit k výstavbě, až k výstavbě bytů. Bude s tím souviset i výstavba školských zařízení a dalších věcí, které budou v průběhu výstavby potřeba.

Pokud ale budeme rozvíjet jaderný program v České republice i nadále, bude to znamenat třeba i dostavbu a výstavbu některých výrobních provozů, které by potom byly využívány například pro dostavbu Temelína Anebo by to byly firmy, které by se podílely na vývoji malých modulárních reaktorů či dodávek do zahraničí.

Je to vlastně start nového investičního programu v České republice. Perspektivní obor, na kterém se Česká republika díky podpisu takové smlouvy může do budoucna podílet.

Budoucí inženýři

Bude to mít kdo dělat? Dlouhodobě se mluví o velkém nedostatku lidí například ve stavebnictví.

Máte pravdu, je to něco, na co v rámci Hospodářské komory upozorňujeme. Musíme vytvořit podmínky pro to, abychom měli kvalitní lidi na pracovním trhu.

27:11 KHNP už plánuje spolupráci na Dukovanech s Westinghousem. ‚Jednáme o rozsahu,‘ říká Chang Číst článek

Jedna věc je postavit jadernou elektrárnu, druhá věc je, že musí být lidé, kteří ji budou do budoucna provozovat. U jaderných elektráren se mluví o desetiletích, ne-li o staletích, kdy bude jaderná elektrárna fungovat.

V tuto chvíli možná máme budoucí správce jaderné elektrárny v mateřské školce a musíme je připravit na to, že jednou třeba budou jadernými inženýry a budou se podílet na provozu, správě a managementu jaderné elektrárny. To souvisí s obory, které by se měly daleko více poptávat od středních až po vysoké školy.

V okamžiku, kdy nevíte, že budete stavět jadernou elektrárnu, nemá smysl vytvářet programy pro studenty na vysokých nebo středních školách. Teď je to ale ten milník, kdy se může rozběhnout práce hledání nových talentů, které se na tom budou podílet. A co se týče výstavby, tady si budeme muset pomoci jak vlastními silami, tak s největší pravděpodobností i pracovníky ze zahraničí, které se snažíme na český pracovní trh dostat.