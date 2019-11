Česko vydalo nesouhlasné stanovisko k dolu Turów. Pokud ho Poláci rozšíří, bude chtít finanční náhradu

V případě, že by se polská strana rozhodla i přesto těžbu rozšířit, Česko požaduje například finanční kompenzace případných škod nebo vznik těsnící stěny bránící odtékání podzemních vod.

Česko pošle nesouhlasné stanovisko k rozšiřování polského dolu Turów. Je to rizikové, uvedl Brabec Číst článek

„Stanovisko za Českou republiku je nesouhlasné. Doplněny jsou ale také podmínky, vytvořené ve spolupráci s geology, krajem, obcemi i odbornou veřejností, a Libereckým krajem odsouhlasené, které jsou pro nás absolutně nepřekročitelné, kdyby se Polsko rozhodlo i přes náš nesouhlas v těžbě na Turowě pokračovat,“ oznámil v pátek ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Důl by byl podle plánů Poláků rozšířen podél silnice z Žitavy do Bogatyně, a to na 30 kilometrů čtverečních. Těžilo by se do hloubky 330 metrů pod úrovní okolního terénu.

Proti rozšíření těžby v dole, který je v polském výběžku mezi Českou republikou a Německem, se staví Liberecký kraj a dotčené příhraniční obce. Obávají se především toho, že významně klesne hladina spodní vody.