Strop na ceny plynu je nouzové opatření, říká ministr Bek. Lidem nepomůže, oponuje poslanec Bžoch

Po půlroce českého předsednictví v Evropské unii je načase zhodnotit, jaké výsledky předsedání přineslo. Nejvyšší unijní představitelé nešetří chválou a české předsednictví oceňují za to, co všechno vykonalo v době krize. Podle premiéra Fialy (ODS) byli čeští zástupci aktivní, dokázali moderovat debatu a najít koalice napříč Evropou. Naopak podle opozice české předsednictví nevyřešilo energetickou krizi. Praha 0:20 28. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Jaroslava Bžocha, který je místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti , se naše předsednictví vydařilo jen po organizační stránce | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Myslím si, že ohlasy, které dostáváme jak od našich partnerů z Evropského parlamentu i z členských zemí svědčí o tom, že předsednictví výborně splnilo svou základní roli. Byli jsme moderátory evropské diskuze a zároveň zodpovědní za to, že se evropská legislativa o půl roku později posouvá někam dál,“ říká ministr pro evropské záležitosti z hnutí STAN Mikuláš Bek v pořadu Pro a Proti Českého rozhlasu Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Česká republika předala předsednictví Rady Evropské unie Švédsku. Poslechněte si celé Pro a proti

Podle Jaroslava Bžocha, který je místopředsedou sněmovního výboru pro evropské záležitosti a stínovým ministrem zahraničních věcí za hnutí ANO, se naše předsednictví vydařilo jen po organizační stránce.

A práce českých úředníků a diplomatů by se dala zhodnotit jako výborná.

České zájmy

„Pokud jde o postup vlády, respektive ministrů na různých radách, tam už bych tak nadšený nebyl. Jsme součástí Unie a mělo by to tak být i přesto, že každý stát má své priority. Teď ale byla doba na to, abychom racionálně uvažovali, jestli například nejdeme v Green Dealu moc dopředu a kam vlastně nechceme. Protože jsou i jiné státy, které to dodržovat nebudou,“ myslí si opoziční poslanec Bžoch.

Podle něj v českém zájmu například není konec spalovacích motorů, emise pro rodinné domy a osobní dopravu.

Podle Beka však s klimatickými cíli, které Česko prosazovalo na půdě Unie souhlasila už vláda hnutí ANO a ČSSD.

Průzkum: Za tři. Češi hodnotili předsednictví Radě EU, nejlepší známku dávali voliči vládní koalice Číst článek

„Vláda ANO vyjádřila za Česko souhlas se základními cíli a na této vládě a českém předsednictví bylo dojednání rozumných cest, které k cílům povedou. Aniž to výrazně poškodí evropskou ekonomiku. Naopak jde o to, aby jí to nabídlo příležitosti k růstu, což se podle mě v zásadě povedlo,“ říká Bek.

Podle něj je důležité, že se podařilo dosáhnout shody, která umožňuje přehodnocení nástrojů v mezidobí, což je důležité například v automobilovém průmyslu.

Stejně tak je podle ministra Beka důležitý úspěch to, že se státy shodly na výrazném navýšení prostředků, které bude mít Česko k dispozici. Aby se vyrovnala s jednotlivými požadavky. Nejde přitom jen o peníze pro firmy, ale i pro domácnosti.

Řešení energetické krize

Před několika dny se nakonec podařilo dojednat strop na ceny plynu, který by měl přispět k řešení energetické krize. Podle opozice však trvalo velmi dlouho než dohodu dojednalo, zatímco domácnostem rostly účty.

Bek: Zažili jsme nevídanou věc. Východní křídlo nastolovalo unijní agendu a Česko tomu předsedalo Číst článek

„Jednání bylo v tomto případě mimořádně komplikované a členské země byly dlouho rozdělené v názoru, jestli vůbec strop rozumné zavádět. Například Německo mělo obavu z přesměrování dodávek zkapalněného plynu z Evropy jinam. Výsledek je nouzovým opatřením, které má sloužit k tomu, abychom zabránili excesům, které jsme viděli na burze v létě,“ vysvětluje Bek.

Podle Bžocha jde ale pouze o krizový rámec, který neřeší současnou situaci.

„Evropské řešení nic neřeší, a to hlavně ve chvíli, kdy máme takové ceny plynu. Řeší to pouze případy, kdy by došlo k velkému výkyvu, a to se stejně může změnit. Takže podle mě je po těch měsících jakýkoli kompromis dobrý, na druhou stranu pro občany to vůbec nic neřeší,“ oponuje Bžoch.

Celé Pro a proti Lukáše Matošky najdete v audiozáznamu.