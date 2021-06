Evropské předsednictví, situace v Bělorusku. Kulhánek jednal se Zemanem o prioritách české diplomacie

Změna termínu. Očkování dětí od 12 let proti covidu může začít už od půlky července, řekl Vojtěch

Děti od 12 let je možné očkovat výhradně vakcínou od firem Pfizer/BioNTech. Ve skupině od 12 do 15 let je podle dat Českého statistického úřadu na 450 tisíc dětí.