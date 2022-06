Politici i hráči v zákulisí. Poznejte 24 klíčových osobností pro české předsednictví

Od června náměstek ministryně životního prostředí. Zaměřuje se hlavně na klimatickou agendu, jejíž projednávání bude důležitým úkolem pro české předsednictví. V minulosti už na ministerstvu životního prostředí působil i jako ministr – do čela úřadu nastoupil na podzim 2009 do úřednické vlády Jana Fischera po Ladislavu Mikovi, který je v současnosti poradcem ministryně Anny Hubáčkové (KDU-ČSL). Stejně jako on získal i Dusík krátce před začátkem předsednictví pověření vlády vyjednávat za ni o klimatických a ekologických otázkách na evropské úrovni. Vyjednávací schopnosti šéfky resortu totiž omezuje její slabá angličtina.