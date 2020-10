Nové sídlo pro české úředníky v Bruselu: Stát si na tři roky pronajal dům za 43 milionů

Několik desítek úředníků zajišťujících v druhé polovině roku 2022 předsednictví Česka v Radě Evropské unie bude sídlit v Bruselu deset minut chůze od Evropského parlamentu. Ministerstvo zahraničí v září podepsalo smlouvu o pronájmu domu na tři roky za 1,6 milionu eur (v přepočtu 43 milionů korun). Radiožurnálu to řekl šéf diplomacie Tomáš Petříček z ČSSD. Rezort zároveň spustil výběrová řízení na klíčové pozice v organizaci předsednictví. Praha 7:10 16. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sídlo úředníků českého předsednictví v Radě Evropské unie v Bruselu. | Zdroj: Webová stránka studia DDS+ Architects

Zaměstnancům budou v kancelářské budově v ulici Rue du Trône k dispozici dvě podlaží a jednací místnosti, uvedl Petříček. „Smlouva je podepsaná již od počátku září. V tuto chvíli probíhají úpravy tak, aby byly prostory připravené na postupný přesun pracovníků stálého zastoupení a lidí, kteří se budou v Bruselu podílet na zajištění našeho předsednictví.“

Celkem 43 milionů na tříletý pronájem budovy půjde přímo z rozpočtu ministerstva zahraničí. „S ministerstvem financí máme dohodu i na tom, že podpoří rozpočet ministerstva zahraničních věcí tak, aby náklady na pronájem těchto prostor v něm na příští rok už byly,“ dodává ministr Petříček.



Ministerstvo zahraničí taky spustilo výběrová řízení na zaměstnance, o které dočasně posílí Stálé zastoupení Česka v Evropské unii. Zatím jich obsadilo pět. Aktuálně v Bruselu pro Česko pracuje zhruba sto lidí, uvedla státní tajemnice pro evropské záležitosti Milena Hrdinková.

„Bude vybráno ještě dalších zhruba šedesát lidí v souvislosti s nárůstem agendy předsednictví, kteří nastoupí a posílí tým stálého zastoupení v Bruselu. Jsme samozřejmě připraveni, že se k nám připojí i stážisté“ říká.

Kritika rozpočtu

Vládní Sekce pro evropské záležitosti podle Hrdinkové v současnosti taky připravuje výběr motta a loga českého předsednictví. A především připravuje témata, na která by se Česko v čele unie mohlo zaměřit.

Podle předsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti Ondřeje Benešíka z KDU-ČSL by přípravy mohly být rychlejší. „Vzhledem k tomu, že je potřeba širšího konsenzu mezi hlavními aktéry nejen na české politické scéně, ale například i v hospodářském a sociálním sektoru, tak bychom potřebovali zrychlit a zintenzivnit ten dialog. Neměli bychom podceňovat to, co nás čeká do budoucna a co bude velmi aktuální a může Českou republiku posunout dál a zviditelnit za ten rok a půl,“ říká Benešík.



Většina opozičních stran i vládní ČSSD zároveň dlouhodobě kritizují rozpočet českého předsednictví jako rekordně nízký. Premiér Andrej Babiš (ANO) loni prosadil rozpočet ve výši 1,24 miliard. Přitom na poslední předsednictví Česka v roce 2009 vyčlenila tehdejší vláda 3,75 miliardy.