Skláři z Liberecka vytvořili originální poháry. Symbolizují 27 států Evropské unie

„Vybrali jsme si Dánsko, Finsko. Náš manažer David, já jsem to jako mistr s klukama udělal,“ Vzpomíná sklářský mistr Jiří Pačinek.

„Jsou to země exotické sklářského průmyslu. Člověk by řekl, že na severu sklo není, ale sklářský průmysl je tam významný. Dostali jsme krásně zpracované výkresy od výtvarnice, ale neviděli jsme se, nebyla u výroby. Měli jsme unikátní možnost uchopit to po svém technicky i technologicky, ale na druhou stranu jsme se snažili co nejvíce přiblížit tomu návrhu. I nás naučily dva covidové roky pracovat online nebo na dálku, nebyl to úplně první případ, kdy bychom pracovali bez přítomnosti výtvarníka přímo na místě,“ popisuje manažer sklárny Pačinek Glass David Sobotka.

Na výrobě se podílela nejen sklárna Pačinek Glass, ale také dalších šest skláren v Libereckém kraji. Číše jsou k vidění v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie.

Každá je jiná

Všech 27 států Evropské unie, včetně Česka, se liší barvou i tvarem. „Máme dva základní tvary, které se od sebe hodně odlišují. Jedna sklenice na bílé nebo červené víno, a druhé na šampaňské. Vytvořit jen jednu sklenici by bylo poměrně chudé, nedaly by se na tom ukázat některé finesy sklářského umění,“ vysvětluje kurátor jabloneckého Muzea skla a bižuterie Petr Nový.

Návrhy číší vznikly dlouho před předsednictvím České republiky Radě Evropské unie. „Začátek je někde na podzim roku 2020. Přes facebook si mě našla výtvarnice a designérka Maria Burešová, absolventka ateliéru pana profesora Libenského na pražské UMPRUM. Poslala mi návrhy číší, které by symbolizovaly nějaké země. Řešila tak tvůrčí krizi v rámci pandemie - nemohlo se nic dělat, tak začala kreslit. Návrhy od ní mi přišly zajímavé, tak jsme se bavili o tom, že by bylo skvělý udělat celou Evropskou unii jako projekt,“ říká Nový.

„Na každé popisce je vedle země, kterou sklenice symbolizují, je uvedena i základní inspirace, která k tomu vedla. Šlo o to, aby se na číši objevil motiv, který je pro danou zemi typický, a kterou by podle toho šlo poznat. Například Finsko s jezery,“ dodává Nový.

Číše je lehce do modra s bublinami uvnitř. Irsko má svůj čtyřlístek. U Polska jsou to národní barvy, bílá a červená.

„Představa Davida Sobotky byla, že by měl mít od každého páru alespoň pět kusů s tím, že by projekt mohl cestovat po světě,“ uvedl Nový.

Číše 27 států Evropské unie vystavuje jablonecké muzeum do konce jara příštího roku. Následně zůstanou ve sbírkovém fondu muzea.