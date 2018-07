Životnost silnice je 25 let, horní vrstva ale vydrží pětkrát méně, obhajují silničáři časté uzavírky

Skupina studentů Katedry dopravního stavitelství Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě venku cvičně řeže beton. Podobně to v současné době vypadá i na řadě silnic u nás. Léto je zkrátka dobou oprav.

„Asfalt se pokládá při teplotách kolem 120 až 150 stupňů, takže ten s horkem nemá žádný problém,“ říká odbornice na konstrukci vozovky Denisa Cihlářová, podle níž je léto k provádění oprav zvlášť vhodné. Teploty vzduchu lépe odpovídají technologickým pokynům pro pokládku jednotlivých vrstev a zároveň je minimum srážek.

Minimálně 25 let

Asi 95 procent všech silnic v České republice má horní vrstvu z asfaltových krytů, zejména mastixových. Jaký typ materiálu se použije, závisí na tom, jak bude komunikace zatěžovaná a kolik po ní bude jezdit nákladních vozů.

„Komunikace by měla vydržet po dobu životnosti jednotlivých materiálů, což je minimálně 25 let,“ přibližuje Denisa Cihlářová.

„Je přitom potřeba rozlišovat konstrukční a povrchové poruchy. Například výtluky jsou záležitostí krytu, který se opotřebuje, protože jeho protismykové vlastnosti mají životnost jen asi čtyři až šest let. Ale to, co je pod vrchní vrstvou vozovky, by mělo vydržet.“

Chybí peníze

Frekventovanější silnice, které má ve správě Ředitelství silnic a dálnic, kraje a velká města, jsou neustále monitorované. „Speciální vozidla projíždějí jednotlivé úseky komunikací a vizuálně i experimentálně kontrolují stav vozovky,“ popisuje odborný asistent se specializací na dopravní urbanismus Václav Škvajn.

Nasbíraná data se vyhodnocují a pak se rozhoduje, které úseky je třeba opravit s vyšší prioritou. A to je právě kámen úrazu českých silnic. V dnešní době se totiž rekonstrukce stíhají provádět až v době, kdy je stav komunikace havarijní, a to zejména na vesnicích. Klíčovou překážkou ve změně k lepšímu je nedostatek financí.