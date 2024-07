České soudy meziročně zrychlily. Rozsudky vyhlašují v rekordním čase, některé spory se přesto táhnou roky

Česká justice zrychlila. Soudy loni vyhlašovaly civilní rozsudky v průměru už za půl roku, čas meziročně stáhly o skoro dva týdny. A i když se to nezdá, svižné to podle statistik ministerstva spravedlnosti skutečně je – loňské rozhodování bylo dokonce nejrychlejší za posledních deset let.

Praha 10:12 31. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít