Dřív se dařilo požáry během jednoho dne lokalizovat, teď je druhý den horší, říká ředitel Českého Švýcarska

Požár v Českém Švýcarsku se dál šíří. Hasiči v noci museli opustit obec Mezná, protože požár tam byl příliš silný. Hoří zhruba na 30 hektarech. Kouř a dým z rozsáhlého požáru je cítit i v jiných částech republiky, podle hasičů se šíří v pásu skoro přes celé Česko. „Teď záleží hodně na počasí, hlavně na větru,“ řekl Radiožurnálu ředitel Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda. rozhovor České Švýcarsko 9:36 26. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít K hašení požáru byla povolána i letadla | Foto: Hasiči | Zdroj: Twitter - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

Do Hřenska se kvůli rozsáhlému požáru v Českém Švýcarsku dostanou už jenom záchranné složky, na místo přijíždějí další hasiči, vodu znovu nabírá vrtulník, pomáhá tam i letadlo. Je vůbec nějaká část parku přístupná?

Oblast, která je požárem postižena, je širší oblast Hřenska. To znamená, že tam se nikdo nedostane a ani není vhodné, aby tam někdo jezdil. V ostatních částech parku, to znamená v Jetřichovicku nebo severní části Krásnolipska, zatím omezení nejsou.

Jak to teď vypadá u Pravčické brány a u soutěsek?

U Pravčické brány informace nemáme, nicméně požár je v jejím okolí. Až začnou lítat helikoptéry, budeme asi vědět víc. Co se týká soutěsek, tam požár je.

ONLINE: Hasiči kvůli požáru v Hřensku evakuovali lidi z břehu řeky Kamenice. V Mezné hoří několik domů Číst článek

Co vás na situaci nejvíc překvapilo?

V Českém Švýcarsku jsou požáry řekněme každoročně, ale ne v takovém rozsahu. Teď už se nebavíme o nějakých hektarech, ale řádově možná už o kilometrech čtverečních. Vždy se požár podařilo víceméně lokalizovat během jednoho dne, nicméně teď je druhý den situace ještě horší.

To je fenomén, který tady ještě nebyl. A je to první požár, který postihnul i obytné budovy, v obci Mezná už bohužel shořelo několik domů.

Jste v permanentním kontaktu s veliteli zásahu?

Ano, účastním se krizového štábu. Teď jsem ve Hřensku.

Jaká je prognóza, jestli vůbec může nějaká být?

Myslím si, že velmi záleží na počasí. Brzy ráno, respektive v noci, se rozfoukal velmi silný vítr, který situaci mimořádně zkomplikoval, zejména v obci Mezná. Tam byl takový vítr, že se hasičské sbory musely stáhnout a nebylo tam možné zasahovat. Teď to záleží hodně na počasí, hlavně na větru.

Vítr má v bouřkách ještě zesílit, zřejmě i v oblasti, která je zasažena požárem, takže prognóza není moc optimistická.

Není. Dnes by měly být hasičské jednotky posíleny. V rámci České republiky jsou i specializované útvary třeba z Hlučínska. Mělo by být nasazeno i větší množství letecké techniky. Podle mých informací by měla létat už dvě letadla a tři helikoptéry.

Je ale potřeba říct, že vzdušný prostor je omezený. Víc letecké techniky už by tady bylo velmi složité zkoordinovat, aby nedošlo k nějaké tragédii.