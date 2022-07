ONLINE: Z obrany do útoku. Dalších až tři sta hasičů přijede o víkendu bojovat s ohněm ve Hřensku

Hasiči budou chtít v Českém Švýcarsku o víkendu přejít z požární obrany do požárního útoku. Z celého Česka proto povolají další jednotky, nasazeno bude dalších 250 až 280 profesionálních i dobrovolných hasičů. Zasahovat začnou v sobotu v 07.00, řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Vladimír Vlček. O situaci v Českém Švýcarsku v pátek na zámku v Lánech informoval prezidenta Miloše Zemana. Prezident zasahujícím hasičům poděkoval. Lány 19:42 29. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víkendový zásah začne v sobotu v 7.00 ráno. Čtyři stovky hasičů, které na místě v současnosti zasahují, posílí dalších až tři sta jejich kolegů, profesionálů i dobrovolníků, z celé republiky. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zeman se podle Vlčka zajímal o postup hasebních prací i o nasazení sil a prostředků. Řekl, že vyjádřil poděkování profesionálním i dobrovolným hasičům, ale i dalším složkám včetně policistů, armády, zdravotníků nebo lesní správě. Zmínil i pomoc ze zahraničí.

Vlček poznamenal, že satelitní snímky potvrdily dosavadní odhady hasičů, zasaženo je území o rozloze 1060 hektarů.

Současná situace není podle něj kvůli pokračujícím vysokým teplotám příznivá. S očekávaným víkendovým deštěm ale chtějí hasiči připravit „frontální útok“, během kterého začnou plochu zasaženého území zmenšovat.

„Upíráme se k tomu, že zítra (v sobotu) i za pomoci předpokládaných srážek bychom se mohli dostat k tomu, že bychom z takzvané požární obrany přešli do požárního útoku, tak abychom opravdu zatlačili požár tam, kde my potřebujeme, a finálně ho zlikvidovali,“ řekl.

Velení zásahu proto povolá další síly z celé České republiky, aby neomezilo síly hasičů v Ústeckém kraji pro běžnou činnost. Do Českého Švýcarska by podle Vlčka mělo být staženo dalších asi 250 až 280 hasičů, a to i z dobrovolných jednotek.

Hasičská letadla a peníze dobrovolníkům

Vlček se Zemanem mluvil i o možnostech, jak podobným požárům do budoucna zabránit. Šéf hasičů zmínil, že pro podobné požáry je potřeba další technika včetně hasicích letadel. Je podle něj otázka, zda by mělo jít o víceúčelové stroje nebo o čistě hasičská letadla.

Zmínil i možnost uzavření smluv se soukromníky a pronajímání těchto letadel ve chvíli, kdy by je stát potřeboval. Řešení je ale potřeba nalézt rychle, uvedl. Poukázal také na plánované nákupy větších helikoptér policií a armádou. Stroje by tak mohly nést větší bambi vaky.

Šéf hasičů zmínil, že pokud ochranáři vyhlásí takzvanou bezzásahovou zónu, musí v ní z pohledu hasičů být zřízeny dostatečné komunikace, zajištěna voda na hašení nebo vytvořeny protipožární předěly.

Vlček se vyjádřil i k otázce lepšího odměňování dobrovolných hasičů. Byl by rád, pokud by se pro ně podařilo vytvořit podobné podmínky, jako má aktivní záloha armády. „Jsem přesvědčen o tom, že ti dobrovolní hasiči si to zaslouží. Dnes a denně to dokazují,“ řekl.

V Českém Švýcarsku je nasazeno kolem 450 hasičů, k dispozici mají desítky kusů techniky. Speciální techniku ze svých pohotovostních zásob vyslala i Správa státních hmotných rezerv.

Podle jejího předsedy Pavla Švagra bylo do pátku nasazeno 14 kusů, a to například kontejnery pro dálkovou přepravu vody, hadicové kontejnery, mobilní čerpací stanice nebo kontejner nouzového přežití.