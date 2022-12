Lidé už vyčerpali zhruba třetinu peněz z podpory turistického ruchu v Českém Švýcarsku

Zájem o slevu 300 korun na noc v Českém Švýcarsku je velký. Lidé už vyčerpali zhruba třetinu z desetimilionové podpory kraje a státu. Vouchery z webu České Švýcarsko mají pomoct podnikatelům, kteří přišli kvůli letnímu požáru v národním parku o zákazníky. České Švýcarsko 14:02 1. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na podporu cestovního ruchu v Českém Švýcarsku uvolnil Ústecký kraj ze svého rozpočtu pět milionů korun | Foto: Jan Beneš | Zdroj: Český rozhlas

„Docela velký zájem je – jen ty slevy daly zhruba 60 000 korun. Je to dost. Na to, že jde o 300 korun na den,“ dívá se do papírů spolumajitelka hotelu Belveder na Labské stráni Zuzana Kaplanová.

Slevy na ubytování nabízí návštěvníkům i hotel Kortus ve Vysoké Lípě. „Myslím si, že zafungovaly, ale možná ne tak, jak by se očekávalo,“ říká Eliška Kortusová a dodává, že by ocenila ještě větší propagaci celého projektu.

„Po měsíci můžeme říct, že je ta akce velmi úspěšná – nejen ze strany návštěvníků a jejich enormnímu zájmu o naši destinaci. V současnosti už bylo vygenerováno přes 900 voucherů, na které přijede zhruba 2500 návštěvníků k nám do Českého Švýcarska,“ hodnotí úspěch propagační akce, do které se zapojilo už 85 ubytovatelů, manažerka destinačního fondu obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Andrea Kadlecová.

Společnost, která s krajem spolupracuje na rozhýbání turistického ruchu v postiženém regionu, dokonce spustila internetové stránky s nabídkou slevových voucherů na ubytování i v němčině.

Na podporu cestovního ruchu v Českém Švýcarsku uvolnil Ústecký kraj ze svého rozpočtu pět milionů korun. „V podstatě po měsíci, co tento projekt funguje, byly vyčerpány téměř tři miliony korun,“ přiblížila mluvčí krajského úřadu Magdalena Fraňková. Dalších pět milionů korun slíbilo přidat ministerstvo pro místní rozvoj.

Do 31. května příštího roku tak mohou návštěvníci Českého Švýcarska získat slevu 300 korun na osobu a noc na ubytování v délce od dvou do sedmi dnů. Se slevovým kódem pak mohou ubytovaní využívat i dopravu zdarma po celé oblasti.