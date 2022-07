Požár je pro hotely a restaurace v Českém Švýcarsku po covidu katastrofou. Lidé se bojí do regionu jezdit

Oheň v lesích národního parku České Švýcarsko ničí nejen přírodu, ale i turistický ruch. Majitelé hotelů a restaurací si stýskají, že jim požár odlákal zákazníky. A to i v místech, kde žádné nebezpečí nehrozí. Ne všichni se ale nechali ohněm zastrašit a návštěvy krás národního parku se nehodlají vzdát. České Švýcarsko 12:04 30. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Požár v Hřensku | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Požár v národním parku České Švýcarsko za sebou zanechává nejen spálenou krajinu. Má velmi citelný dopad i na turistický ruch v oblasti. Návštěvníci opouštějí penziony a hotely, restauracím chybí hosté.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Návštěvníci v Českém Švýcarsku opouštějí penziony a hotely, restauracím chybí hosté

Přitom v místech vzdálenějších od soutěsek říčky Kamenice a od Pravčické brány je zcela klid a bezpečno. Majitelé ubytovacích zařízení si stěžují, že je strach z požárů připravil o zákazníky.

Od soboty platí zákaz vstupu do lesa na vybraném území národního parku, mapu uzavírek je možné najít zde, implementovaly je ale také třeba Mapy.cz.

Ne všichni turisté se ovšem nechali zprávami o ohni v parku odradit od cesty na sever Čech. Jednou takovou turistkou je paní Kateřina. Ta si naplánovala dovolenou v Českém Švýcarsku už dávno. Kvůli požáru sice musela trochu změnit své plány, ale odjet dřív se nechystá.

„Chtěli jsme navštívit Pravčickou bránu a tam nyní nemůžeme. Je tady ale spousta jiných výletů,“ plánuje paní Kateřina.

Dopad na pohostinství

Jinou zkušenost má pan Jiří Hrachovec, který je majitelem penzionu Růžák, jak jinak než v Růžové, poblíž národního parku České Švýcarsko. Požár fungování jejich podniku ovlivnil a to ještě více, než pan Hrachovec očekával.

ONLINE: Sedmý den se proti ohni v Hřensku postaví na 700 hasičů. Vstoupí do fáze požárního útoku Číst článek

„Na to, že je to od nás sice blízko, ale také relativně daleko, tak nás to ovlivnilo neuvěřitelně. Musím říct, že takhle v hlavní sezoně po víc jak dvou letech covidu je to opravdu velký zásah,“ stýská si pan Hrachovec.

Turisté podle něj narychlo ruší své pobyty a ti, kteří jsou už na dovolených, z nich předčasně odjíždějí. Na příští dva týdny tak má pan Hrachovec naprosto prázdný penzion. To je v kontextu hlavní sezony naprosto bezprecedentní. Nyní se turistům hlavně pokouší vysvětlit, že situace není v celém regionu stejná.

„Vlastně se jim pokouším vysvětlit, že v současnosti je zavřená jenom Pravčická brána, soutěsky a Dolský mlýn. Ten to tedy nezasáhlo, ale z bezpečnostních důvodů je zavřený. Všechno ostatní, všechny přírodní vyhlídky jsou otevřené. Lidé ale vidí v televizi zkázu a vidí to jako celek. Neuvědomí si, že se jedná jen o část parku a zbytek je v pořádku. Snažíme se to turistům například i fotit na sociální sítě. Lidé ale i přesto říkají, že dovolenou sem odloží o dva tři roky. To je pro nás docela zásah,“ popisuje pan Hrachovec.

pan Hrachovec, vlastník penzionu Růžák | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Problémy pro pohostinství ještě posiluje fakt, že celý sektor se až nyní dostává z rány, kterou pro něj byla pandemie covidu-19. Oblast Českého Švýcarska navíc operuje dominantně ze zisku z letní sezony.

„Musím říct, že problémy budou asi obrovské. Tady v této oblasti se žije fakticky pouze z letní sezony, takže je to pro nás velký zásah. Kdyby podobná situace přišla v říjnu, listopadu, tak by to asi ten region tak nebolelo,“ podotýká pan Hrachovec.

Přímý dopad požáru

Někteří turisté se dostali do kontaktu s požárem víc napřímo, než by si kdy mohli přát. Paní Edita například přijela na dovolenou do České Švýcarsko ze Slezského Těšína spolu s přáteli z Wroclawi, z dolního Slezka. Ubytovali se v sobotu v obci Janov, ale to ještě nevěděli, co se stane s lesem za jejich penzionem.

Děčín vydal zákaz vstupu na vybraná území Českého Švýcarska, někteří výletníci si chtěli rozdělat oheň Číst článek

Paní Edita ukazuje na fotkách, jak to vypadalo, když v Janově za jejich penzionem hořelo. Požár byl poměrně daleko v hloubce lesa. Podle slov paní Edity to za jejich penzionem vypadalo, jako by vybuchla sopka.

I přes děsivý zážitek se rozhodli z parku neodjet. Paní Edita rozhodnutí zůstat rozhodně nelituje. Jediná negativa vidí v tom, že od úterka do čtvrtka se hůř dýchalo a veškeré oblečení bylo nasáklé kouřem. Nemohli se také podívat na Pravčickou bránu, jelikož už byla zavřená.

S přáteli si místo toho prohlédli Děčín a byli také v Německu na vyhlídce Königstein. To, že v národním parku hoří, je podle ní nešťastné, ale je to také do určité míry další atrakce. Pro její vlastní plány je to podle ní samotné sice nepříjemné, ale nedá se s tím nic dělat. Nechce si požárem nechat zničit dovolenou.