‚Vymýšlel jsem blbosti.‘ Muž obžalovaný ze založení požáru v Českém Švýcarsku opět odmítl svou vinu

Bývalý dobrovolný strážce národního parku České Švýcarsko v pondělí u soudu řekl, že přiznáním se k jeho zapálení v psychiatrické léčebně chtěl zničit sám sebe. Opakoval, že blábolil blbosti, byl pod vlivem léků a démona. V léčebně se přiznal i k založení menších požárů na Děčínsku na jaře 2023, tuto skutečnost nepopírá. Největší požár v České republice vypukl nedaleko Hřenska v létě 2022. Obžalovanému hrozí až 15 let vězení. Ústí nad Labem 10:36 19. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky požáru v Českém Švýcarsku. Na konci Pravčického dolu krajina vypadala jak z postapokalyptického filmu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soud se v pondělí vrátil k výslechu obžalovaného muže. Ten před trestní senát předstoupil s napsaným vyjádřením. V něm několikrát opakoval, že rozsáhlý požár v národním parku nezaložil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Muž obžalovaný ze založení požáru v Českém Švýcarsku v doplněné výpovědi opět odmítl svou vinu

Zároveň také při své výpovědi uvedl, že byl při prvním výslechu během vyšetřování ovlivněný léky a podle toho také policistům odpovídal.

„Víte, já jsem v těch Beřkovicích o tom Českém Švýcarsku řekl obrovský blbosti – v podstatě věci, které mě napadly jako nejhorší možné, vymýšlel jsem si blbosti. Spoustu otázek mi vyšetřovatel položil až potom, co jsme si na to téma nějakou chvíli povídali. Jako by mi předtím naznačil odpověď,“ řekl.

Podle vyjádření obžalovaného by navíc požár nezaložil v Malinovém dole, kam podle něj chodilo velké množství lidí. Naopak znovu před soudem potvrdil, že založil další požáry na Děčínsku – krmelce nebo rozhledny na Vlčí hoře.

5:15 ‚Vždy se najde někdo, kdo v parku nebo okolí ohýnek udělá.‘ Před dvěma roky zasáhl České Švýcarsko požár Číst článek

Předseda trestního senátu Roman Felzmann začal ihned po přečtení vyjádření obžalovaného klást řadu dotazů. Ty směřovaly také na původní přiznání k zapálení požáru v Českém Švýcarsku a následnému popření výpovědi.

Na část z dotazů také někdejší správce národního parku odpovídal tak, že si nevzpomíná nebo že neví. Další jednání je naplánované na pátek 22. listopadu, kdy plánuje soudce výslech dalších svědků.

Soud má poté naplánovaná další jednání na listopad a následně také na prosinec. Kdy tak hlavní líčení v kauze rozsáhlého požáru v národním parku skončí, zatím není možné odhadovat.