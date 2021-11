Trénink i pomoc s kůrovcem. Pyrotechnici odstřelují stromy v nepřístupném terénu v Českém Švýcarsku

Netradiční experiment se v odehrává v Českém Švýcarsku. Policejní pyrotechnici spojili příjemné s užitečným, když přijali pozvání správy národního parku. Potrénují svoje dovednosti a zároveň odstřelí několik kůrovcových souší v těžko přístupných místech | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas



Netradiční experiment se v odehrává v Českém Švýcarsku. Policejní pyrotechnici spojili příjemné s užitečným, když přijali pozvání správy národního parku. Potrénují svoje dovednosti a zároveň odstřelí několik kůrovcových souší v těžko přístupných místech. Tenhle způsob likvidace mrtvých a mnohdy nebezpečných stromů simuluje přírodní událost, jakou je třeba vichřice nebo blesk. Hodí se právě do míst, kam se nedostane těžká těžební technika. Jetřichovice (Děčínsko) 18:45 24. listopadu 2021

Některé přístupové cesty do oblasti stráží policisté, jiné zase strážci parku. Šéf pyrotechniků ještě naposledy zkontroluje místo výbuchu. Všichni musí počkat v bezpečné vzdálenosti od tří stromů, které půjdou k zemi.

Policejní pyrotechnici v Českém Švýcarsku odstřelují stromy.

„První dvě exploze byly celkem menší, ale třetí už byla šestisetgramová, takže ta už byla cítit i jako vibrace,“ říká Radiožurnálu mluvčí parku Tomáš Salov.

Pyrotechnici jeden strom navrtali a umístili do něj trhavinu. Další nařízli, aby nasměrovali jeho pád, a okolo třetího trhavinu omotali.

Blížíme se k místu odstřelu a vidíme, že jeden ze stromů spadl na cestu. „Máme tady připravený tým,“ ukazuje na dřevorubce Salov, zatímco ředitel parku Pavel Benda zkoumá odstřelené kmeny.

„Vypadá to zajímavě,“ popisuje Benda. Na otázku, kolik stromů zlikvidují za to cvičení, odpovídá: „To je jeden z výstupů naší pilotní akce. Když se to osvědčí a bude dál zájem spolupracovat, tak uvidíme v příštích letech, jestli v tom ještě budeme pokračovat, ale myslím si, že ano.“

Pyrotechnici budou na Jetřichovicku zhruba do konce týdne.