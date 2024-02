Návštěvníků Českého Švýcarska meziročně neubylo. Do Hřenska jich ale přijela jen polovina

Ústecký kraj se spolu s městem Děčín a Správou národního parku České Švýcarsko rozhodl zjistit přesné počty turistů, kteří loni zavítali na Děčínsko. Chce také porovnat návštěvnosti před a po rozsáhlém požáru, který v červenci roku 2022 zasáhl národní park v okolí Hřenska. Pokud se zaměříme jen na území národního parku České Švýcarsko, pak v Hřensku a jeho okolí klesl turistický ruch ve srovnání s rokem 2019 na polovinu. Hřensko 20:50 20. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky požáru v Českém Švýcarsku. Na konci Pravčického dolu krajina vypadala jak z postapokalyptického filmu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Návštěvníci mířili hlavně do Edmundovy soutěsky. Ta se na návštěvnosti podílela velkou měrou, ale v současnosti je kvůli nebezpečí pádu stromů uzavřená.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Návštěvníků národního parku České Švýcarsko meziročně neubylo. Do Hřenska jich ale přijela jen polovina

Pokud se však zaměříme Jetřichovicko nebo Krásnolipsko, tak tam podle mluvčího národního parku Tomáše Salova návštěvnost naopak vzrostla. Celkově je tedy návštěvnost v průměru srovnatelná s obdobím před pandemií koronaviru.

Podpora turismu

Podle náměstka hejtmana Jiřího Řeháka z uskupení Spojenci pro kraj k návratu turistů pomohla výrazná podpora přicházející z Ústeckého kraje.

„Z té podpory bude jednoznačně pokračovat dál linka 434, kterou bude kraj platit celý rok. A na příští letní sezónu opět objednáme shuttlebusy, i když s malou změnou. Pokud jde o vouchery a pobyty žáků v přírodě, tak ty letos Ústecký kraj neplánuje,“ shrnul Řehák.

Například položka počty přenocování stojí určitě za zmínku. Když se podíváme na vývoj a změny co do počtu noclehů, pak je zřejmý mírný nárůst. Počet přenocování v hotelích a penzionech se od roku 2019 zvýšil, a to ze 412 000 na 465 000 v roce 2023.

České Švýcarsko má požárního preventistu. Národní park k boji s ohněm nachystal i vaky či čtyřkolku Číst článek

Podle mluvčího národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova přibylo i ubytovacích kapacit. „Ve srovnání s rokem 2019 stoupl počet ubytovaných o 12 procent, od té doby se ale také vyvíjely počty lůžkových kapacit – v celém regionu narostl počet lůžek o 25 procent. Přiostřila se tedy také konkurence,“ dodává Salov.

Žádosti o kompenzace

I přes tyto údaje chtějí hoteliéři v oblasti národního parku od vlády kompenzace. Zhruba 60 podnikatelů a politiků se podepsalo pod otevřený dopis adresovaný premiérovi Petru Fialovi (ODS). V něm si stěžují na to, že kvůli kůrovcové kalamitě a rozsáhlému požáru jsou v bezvýchodné situaci.

Kvůli uzavření Gabrieliny stezky a dalších v tuto chvíli nebezpečných míst a přístupových cest k nim přicházejí o zásadní finance z turistického ruchu.

Signatářům Fiala odpověděl, že nastalou situaci chápe. Jak ale dodal, bezpečnost turistů v tuto chvíli převažuje nad podnikatelskými zájmy.